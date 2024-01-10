جواز السفر الذهبي يشكل نصف ايرادات حكومات دول الكاريبي

يتوقع أن يحقق برنامج “جواز السفر الذهبي” نحو 192 مليون دولار، أو 51% من إيرادات جزيرة سانت كيتس ونيفيس الاستوائية و55% من إيرادات حكومة الدومينيكا في بحر الكاريبي، في عام 2023، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

ففي جنة سانت كيتس ونيفيس الاستوائية، ليس زوار شواطئها الذهبية النظيفة هم الذين يدعمون الاقتصاد. إنهم أولئك الذين يشترون جوازات سفرها ذات اللون الأزرق الداكن.

فمقابل مبلغ زهيد يصل إلى 100 ألف دولار، يمكن للأجانب الحصول على الجنسية في بعض دول الكاريبي التي تعد بإعفاءات ضريبية وسفر بدون تأشيرة إلى أوروبا.

ولهذا السبب يحث رئيس الوزراء في سانت كيتس ونيفيس تيرانس درو السكان على الاحتشاد خلف الصناعة الرائدة، والتي تتعرض للخطر إذا قام الاتحاد الأوروبي بتشديد قواعد السفر للدول التي تبيع جنسيتها.

وقال خلال خطاب الميزانية السنوية الشهر الماضي: “إن ازدهارنا الاقتصادي الوطني يعتمد على قوة برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار لدينا. يجب حماية هذا البرنامج بأي ثمن”.

بالنسبة لسانت كيتس وأربع دول أخرى في منطقة البحر الكاريبي – الدومينيكا، وسانت لوسيا، وغرينادا، وأنتيغوا وباربودا – تحقق برامج المواطنة عن طريق الاستثمار، أكثر من 579 مليون دولار سنوياً.

وفي سانت لوسيا وأنتيغوا وباربودا، تصل تكلفة جواز السفر الواحد إلى 100 ألف دولار، وفي غرينادا تصل التكلفة إلى 150 ألف دولار، وتحمل سانت كيتس والدومينيكا أعلى سعر وهو 250 ألف دولار.

وقال الاتحاد الأوروبي في تقرير صدر في تشرين الأول / اكتوبر إن الدول منحت جنسيتها بشكل جماعي لما لا يقل عن 88 ألف شخص – كثير منهم من الجنسيات الصينية والروسية والنيجيرية أو جنسيات أخرى سيُطلب منهم عادة التقدم للحصول على تصاريح سفر.

وهذا يدفع الاتحاد الأوروبي إلى النظر في التغييرات التي من شأنها أن تسهل تضييق الخناق على السفر من الدول التي لديها برامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وقال تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البرامج يمكن أن تكون بمثابة وسيلة للمجرمين “لارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق وغسل عائدات الجريمة والفساد التي تصل إلى مليارات الدولارات”.

وقال رافائيل سينترون، الذي تقدم شركته، Wealthy Expat، المشورة للأشخاص بشأن جوازات السفر الثانية، إنه إذا نفذ الاتحاد الأوروبي تهديده، “سيكون ذلك بمثابة تغيير فوري لقواعد اللعبة”.

وفي الدومينيكا، يمثل برنامج جواز السفر الذهبي أكثر من 55% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وقد تم استخدام الأموال لبناء المطار الدولي وتجريف الأنهار.

وفي غرينادا، قامت هذه الأموال ببناء السجون ودعم برامج الرعاية الاجتماعية. وبالنسبة لجميع الدول الخمس، التي تتمتع باقتصادات صغيرة تعتمد على السياحة مع القليل من الموارد الطبيعية، تمثل برامج جواز السفر الذهبي شريان الحياة الاقتصادي.