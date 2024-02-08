أعلنت شركة وسط جدة للتطوير عن انطلاق مشروع “وجهة وسط جدة” بتوقيع أربعة عقود إنشائية بقيمة تقدر بحوالي 12 مليار ريال سعودي.



تأتي هذه الخطوة بناءً على مبادرة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير، لتحويل وجهة وسط جدة إلى مركز عالمي يتميز بالعديد من المعالم الرئيسية والمشاريع الترفيهية والسياحية.



تتضمن العقود الإنشائية التي تم توقيعها اليوم إرساء أول ثلاثة معالم معمارية رئيسية في المشروع وهي: الاستاد الرياضي، دار الأوبرا، والأحواض المحيطية، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع.



وأكد السّليم أن عملية ترسية العقود تمت بعد منافسات مع شركات تصميم عالمية، وأن التصاميم ستكون جاذبة للاستثمارات النوعية وستسهم في تعزيز جودة الحياة في المنطقة.



وقد أطلق المخطط العام والملامح الرئيسية لـ«وجهة وسط جدة» بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال سعودي خصصت لتطوير 5.7 مليون متر مربع؛ لصناعة وجهة عالمية في قلب مدينة جدة بأربعة معالم رئيسية هي: الاستاد الرياضي، ودار الأوبرا، والأحواض المحيطية، والمتحف الصناعي، إضافة إلى مميزات المشروع وهي المنطقة المركزية، ومنطقة المرسى واليخوت، ومنطقة الواجهة البحرية، ومنطقة الرياضة ومنطقة الإبداع والفنون، ومنطقة البيئة والصحة، بمشاريع ترفيهية وسياحية.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا