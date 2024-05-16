جهاز أبوظبي للاستثمار مهتم بالاستحواذ على شركة مطاعم هندية

أفادت تقارير أن جهاز أبوظبي للاستثمار “ADIA”، يجري مفاوضات مع شركة المطاعم الهندية “هالديرام“، بشأن استحواذ محتمل على أعمال الوجبات الخفيفة التابعة لها، حسبما ذكرت رويترز نقلاً عن مصدرين مطلعين على المباحثات.

كونسورتيوم يضم جهاز أبوظبي للاستثمار يقدم عرضا لـ “هالديرام”

ويجري جهاز أبوظبي للاستثمار، محادثات عبر كونسورتيوم تقوده شركة “بلاكستون” الأمريكية لإدارة الاستثمارات البديلة، والذي يضم أيضا صندوق الثروة السيادية السنغافوري “جي آي سي”.

وأفادت التقارير أن الكونسورتيوم الذي تقوده “بلاكستون”، قدم عرضًا غير ملزم للحصول على حصة أغلبية تبلغ 75% في أعمال الوجبات الخفيفة الهندية لشركة “هالديرام”، مع اتفاق محتمل يقدر قيمة الشركة بما يصل إلى 8.5 مليار دولار أمريكي.

وأضافت المصادر، أن النسبة النهائية للحصة، وتقييمها لم يتم تحديدهما بعد، حيث لا تزال المحادثات في مرحلة مبكرة.

وكانت صحيفة “إيكونوميك تايمز” الهندية، هي أول من نشر أنباء عن محادثات الصفقة.

شركة “هالديرام” تفكر في بيع حصة أغلبية

وكانت شركة “هالديرام”، تفكر في التنازل عن حصة أغلبية في كل من أعمالها الخاصة بالوجبات الخفيفة، والمطاعم في سبتمبر 2023 لشركة تكنولوجيا المعلومات الهندية “Tata Group”، مقابل 10 مليارات دولار. وتوقفت المفاوضات مع مقدم العرض المحلي منذ ذلك الحين، مع عدم وجود اتفاقيات نشطة، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن مصدر آخر لم يذكر اسمه.

ولدى “هالديرام”، وهو اسم مألوف في الهند، أكثر من 15 ألف مطعمًا تبيع الأطعمة المحلية، والحلويات، والمأكولات الغربية.