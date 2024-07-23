جهاز أبوظبي للاستثمار يدعم “أرو غلوبال” بـ 400 مليون دولار

خصص جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي، مبلغ 400 مليون دولار لدعم استراتيجية الإقراض العقاري الأوروبية لشركة “أرو غلوبال”.

وقال مدير الأصول البديلة ومقره لندن إن صفقة جهاز أبوظبي للاستثمار، التي تمت من خلال شركة فرعية مملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادي، تساهم في توسيع شراكات أخرى بين الكيانين، حيث إن إحدى الشركات التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار مستثمر حالياً في استراتيجية الائتمان لشركة أرو غلوبال.

وقالت «أرو» إن استراتيجية الإقراض الخاصة بها تسمح لها بدعم المستثمرين والمطورين العقاريين طوال دورة حياة مشاريعهم، بهدف تحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر عبر دورات السوق.

ويدير جهاز أبوظبي للاستثمار أصولاً بقيمة 993 مليار دولار وفق موقع صناديق الثروة السيادية في العالم.

وقال زاكاري ليوي، المؤسس والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أرو غلوبال: «إن هذه الاتفاقية مع جهاز أبوظبي للاستثمار ما هي إلا التزام باستراتيجيتنا للإقراض العقاري الأوروبي، التي تأتي في لحظة مثالية لأصول القطاع”.

تمتلك «أرو» 22 منصة في جميع أنحاء أوروبا بما في ذلك «ماسلو كابيتال»، ولديها 95 مليار يورو (103 مليارات دولار) في أصول الخدمات الخاضعة لإدارتها.