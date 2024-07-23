فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاستثمارآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

جهاز أبوظبي للاستثمار يدعم “أرو غلوبال” بـ 400 مليون دولار

يدير جهاز أبوظبي للاستثمار أصولاً بقيمة 993 مليار دولار وفق موقع صناديق الثروة السيادية في العالم.

فريق التحرير by فريق التحرير
مقر جهاز أبوظبي للاستثمار
مقر جهاز أبوظبي للاستثمار

خصص جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي، مبلغ 400 مليون دولار لدعم استراتيجية الإقراض العقاري الأوروبية لشركة “أرو غلوبال”.

وقال مدير الأصول البديلة ومقره لندن إن صفقة جهاز أبوظبي للاستثمار، التي تمت من خلال شركة فرعية مملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادي، تساهم في توسيع شراكات أخرى بين الكيانين، حيث إن إحدى الشركات التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار مستثمر حالياً في استراتيجية الائتمان لشركة أرو غلوبال.

وقالت «أرو» إن استراتيجية الإقراض الخاصة بها تسمح لها بدعم المستثمرين والمطورين العقاريين طوال دورة حياة مشاريعهم، بهدف تحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر عبر دورات السوق.

ويدير جهاز أبوظبي للاستثمار أصولاً بقيمة 993 مليار دولار وفق موقع صناديق الثروة السيادية في العالم.

وقال زاكاري ليوي، المؤسس والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أرو غلوبال: «إن هذه الاتفاقية مع جهاز أبوظبي للاستثمار ما هي إلا التزام باستراتيجيتنا للإقراض العقاري الأوروبي، التي تأتي في لحظة مثالية لأصول القطاع”.

تمتلك «أرو» 22 منصة في جميع أنحاء أوروبا بما في ذلك «ماسلو كابيتال»، ولديها 95 مليار يورو (103 مليارات دولار) في أصول الخدمات الخاضعة لإدارتها.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...