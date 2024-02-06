جهاز أبوظبي للاستثمار يبحث شراء حصة أقلية في “زوهاي واندا” الصينية

يبحث جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، شراء حصة أقلية في وحدة تشغيل المراكز التجارية التابعة لمجموعة “داليان واندا”، كما نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن أشخاص مطلعين على الأمر، حيث تعمل الوحدة على تجديد هيكل مساهمتها.

وأجرى جهاز أبوظبي للاستثمار مناقشات أولية بشأن احتمال شراء حصة في مجموعة “زوهاي واندا”، وفق الأشخاص الذين قالوا إن الصندوق قد يشتري أسهماً من حامليها الحاليين.

ويأتي تحرك جهاز أبوظبي للاستثمار بعد أن تخلى الملياردير وانغ جيان لين عن سيطرته على “زوهاي واندا” في كانون الأول / ديسمبر الماضي، كجزء من اتفاق لتجنب سداد مستحقات المستثمرين قبل الاكتتاب العام. وبموجب شروط الاستثمارات الأصلية، وافقت “واندا” على سداد 30 مليار يوان (4.2 مليار دولار) للمستثمرين بالإضافة إلى الفائدة إذا لم تتمكن “زوهاي واندا” من إتمام طرحها العام الأولي بحلول نهاية عام 2023.

وتمتلك شركة الأسهم الخاصة “بي إيه جي” ومستثمرون آخرون مجتمعين 60% في “زوهاي واندا”، بينما يمتلك الملياردير وانغ جيان لين 40% المتبقية عبر شركة أخرى. واستثمرت “بي إيه جي” حوالي 2.8 مليار دولار في “زوهاي واندا” في جولة تمويل عام 2021. وقدرت قيمة مُشغّلة المراكز التجارية بأقل من 100 مليار يوان في صفقة خلال ديسمبر، أي أقل من نصف تقييمها في جولة تمويل جرت قبل ثلاث سنوات.

وقد وافقت شركة “كانتري غاردن هولدينغز” في ديسمبر على بيع حصتها البالغة 1.79% في “زوهاي واندا” مقابل منح نحو 3.1 مليار يوان لمجموعة “واندا”. وتوقعت شركة التطوير العقاري الصينية أن تسجل خسارة تبلغ حوالي 160 مليون يوان من عملية البيع.

وذكر الأشخاص أن صفقة جهاز أبوظبي للاستثمار المحتملة تعتمد على ما إذا كان بإمكان “زوهاي واندا” تأمين التمويل البالغ 30 مليار يوان من البنوك. وأضافوا أنه ليس هناك ما يضمن أن صندوق أبو ظبي للثروة سيمضي قدماً في الصفقة.

ورفض ممثل عن جهاز أبوظبي للاستثمار التعليق، في حين لم يستجب ممثلو “بي إيه جي”، و”زوهاي واندا” لطلبات التعليق.

وتدير شركة “زوهاي واندا” ما يقرب من 500 مركز تسوق في جميع أنحاء الصين حتى نهاية تشرين الثاني / نوفمبر، بما في ذلك 204 مراكز عبر أطراف ثالثة مستقلة، وفقاً لبيان صدر في ديسمبر.