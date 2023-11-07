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جهاز أبوظبي للاستثمار ضمن تحالف لشراء شبكة تيليكوم إيطاليا

دعم “جهاز أبوظبي للاستثمار” بعضاً من أكبر صفقات الاستحواذ في أوروبا هذا العام، بما في ذلك استحواذ شركة “إي كيو تي إيه بي” بحوالي 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار) على شركة الأدوية البيطرية البريطانية “ديكرا فارماسيوتيكال”

فريق التحرير by فريق التحرير
كابلات تابعة لشركة "تيليكوم إيطاليا" (بلومبيرغ)
كابلات تابعة لشركة "تيليكوم إيطاليا" (بلومبيرغ)

يعد “جهاز أبوظبي للاستثمار”، أحد صناديق أبوظبي السيادية والذي يسيطر على أصول تقارب قيمتها تريليون دولار، جزءاً من التحالف الذي تقوده شركة “كيه كيه أر آند كو” (KKR) للاستحواذ على شبكة الخطوط الأرضية التابعة لـ”تيليكوم إيطاليا”، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

“جهاز أبوظبي للاستثمار” هو أحد المستثمرين المسيطرين على شركة الاستحواذ “أوبتيكس بيدكو” وفق بيان قدمته شركة “تيليكوم إيطاليا”. وتم الإعلان عن مشاركة صندوق الثروة السيادية لأول مرة في تموز / يوليو.

وعرض مقدمو العروض شراء شبكة الخطوط الأرضية للشركة الإيطالية في صفقة ضخمة تقدر قيمتها بنحو 22 مليار يورو (23.6 مليار دولار). ودخلت “كيه كيه أر” في شراكة مع الحكومة الإيطالية بشأن الصفقة، والتي يمكن أن توفر شريان حياة لشركة الهاتف المثقلة بالديون، والتي كانت تحتكر القطاع في وقت سابق.

ودعم “جهاز أبوظبي للاستثمار” بعضاً من أكبر صفقات الاستحواذ في أوروبا هذا العام، بما في ذلك استحواذ شركة “إي كيو تي إيه بي” بحوالي 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار) على شركة الأدوية البيطرية البريطانية “ديكرا فارماسيوتيكال”.

كما يعد الصندوق جزءاً من مجموعة مستثمرين تقودها شركة ملكية خاصة تدرس شراء شركة الإعلانات المبوبة الأوروبية عبر الإنترنت، “أدفينتا إيه إس إيه”.

ومن المقرر أن تحصل الحكومة الإيطالية على 20% في الوحدة التابعة لـ “تيليكوم إيطاليا” كجزء من الصفقة، وخصصت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ما يصل إلى 2.5 مليار يورو من أموال الدولة للاستثمار في الشركة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...