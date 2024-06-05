جهاز أبوظبي للاستثمار يدعم صندوقاً ائتمانياً أوروبياً آخر

تعمل شركة إدارة الأصول “بمبرتون أسيت مانجمنت“، على جمع ما لا يقل عن مليار دولار، بالتعاون مع جهاز أبوظبي للاستثمار، لدعم شركات الملكية الخاصة من خلال منحها قروضا متخصصة.

جهاز أبوظبي للاستثمار يستثمر في شركة “بيمبرتون”

ستعمل شركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الذي يدير أصولاً بقيمة تقترب من تريليون دولار، كمستثمر رئيسي في استراتيجية التمويل الاستراتيجي الجديدة لصافي قيمة الأصول التابعة لشركة “بيمبرتون” لإدارة الائتمان الخاص، وفقًا لبيان.

ولم يتم الكشف عن الحجم الدقيق للاستثمار، لكن من المتوقع أن يصل الإغلاق الأول للاستراتيجية إلى أكثر من مليار دولار، إلى جانب التزامات مستثمرين آخرين لم يتم الكشف عنهم.

استراتيجية شركة “بمبرتون أسيت مانجمنت” الجديدة

وأوضحت “بمبرتون”، أن الاستراتيجية الجديدة ستركز على التمويل الذي يمنح على أساس صافي قيمة الأصول NAV financing، وستوفر للشركات التي تقوم بعمليات الاستحواذ رأس مال يساعدها على زيادة التزاماتها، أو إجراء عمليات استحواذ على الشركات الصغيرة العاملة في نفس المجال.

ويحظى هذا الشكل من التمويل بشعبية متزايدة بين الجهات الفاعلة في مجال الأسهم الخاصة، حيث أصبح الوصول إلى الأشكال التقليدية لجمع رأس المال أكثر صعوبة.

استثمارات الجهاز الأخيرة في الشركات الخاصة

وضخ جهاز أبوظبي للاستثمار، مؤخرًا مليار دولار في صندوق الائتمان الخاص الجديد التابع لبنك “باركليز”، وشركة “AGL” لإدارة الائتمان، وعزز التزامه باستراتيجية الحلول الرأسمالية لشركة “تشيني كابيتال”، لإدارة الأصول البديلة ومقرها لندن بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني.

وسبق للجهاز، أن خاض عمليات الائتمان الخاص في سبتمبر، حيث دعم صندوقًا بقيمة 5 مليارات دولار أطلقه بنك “ويلز فارجو”، بالتعاون مع شركة إدارة الأصول “سنتربريدج”، واستثمر 932 مليون دولار في شركة الائتمان الخاصة العقارية الأسترالية “كوالتاس ديفرسيفيد”.