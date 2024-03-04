فريق التحرير by فريق التحرير

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تويوتا تعلن استثمار 2.2 مليار دولار في البرازيل

ستستثمر تويوتا 2.2 مليار دولار في البرازيل، ممّا يُعزّز تواجدها في أمريكا اللاتينية ويُساهم في خلق فرص عمل جديدة.

فريق التحرير by فريق التحرير
تويوتا

أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات عن خطط لاستثمار 2.2 مليار دولار في البرازيل خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في إطار خططها لتوسيع عملياتها في أمريكا اللاتينية.

من المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات نحو ألفي فرصة عمل جديدة في البرازيل، مع التركيز على تصنيع السيارات الهجينة والرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

ستركز الاستثمارات الجديدة على مصنع تويوتا في مدينة سوروكابا بولاية ساو باولو، حيث ستقوم الشركة بتصنيع نماذج جديدة من السيارات الهجينة والرياضية متعددة الاستخدامات.

تأتي خطط تويوتا للاستثمار في البرازيل ضمن سياق خططها التوسعية العالمية، حيث تسعى الشركة لتعزيز تواجدها في الأسواق الناشئة مثل أمريكا اللاتينية.

تُعدّ تويوتا أحدث شركة صناعة سيارات عالمية تعلن عن خطط لاستثمار إضافي في البرازيل، بعد شركات مثل فولكس فاغن وجنرال موتورز وهيونداي موتور.

يُشير هذا التوجه إلى ازدياد حدة المنافسة في سوق السيارات البرازيلية، ممّا يُبشر بتقديم المزيد من الخيارات والخدمات للمستهلكين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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