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“توو بوينت زيرو” الإماراتية تعرض شراء 24.5% من “السويدي إليكتريك” المصرية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على عرض مجموعة “توو بوينت زيرو” الإماراتية بالشراء الاختياري لشركة “السويدي إليكتريك”

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت مجموعة “توو بوينت زيرو” التابعة للشركة العالمية القابضة الإماراتية، أنها قدمت عرض شراء اختيارياً في البورصة المصرية، من خلال شركتها التابعة “الكترا انفستمنت هولدينج ريستركتد”، لشراء 531.8 مليون سهم، ما يمثل نسبة 24.5% من الأسهم المصدرة لشركة “السويدي إليكتريك”، وهي مجموعة تتخذ مصر مقراً لها ومدرجة في البورصة المصرية.

وذكرت الشركة في إفصاح لـسوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تمت الموافقة على عرض الشراء الاختياري من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية وتم نشره في الجريدة الرسمية.

وقد وافق مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة في كانون الثاني / يناير الماضي على بدء نقل “تو بوينت زيرو 2.0″، وهي الجيل التالي من الشركة القابضة ويضم العديد من الشركات المتنوعة والديناميكية، إلى الشركة العالمية القابضة، إذ تضم عدداً من القطاعات، لدمج مجموعات أعمال من الكيانات الخاضعة للسيطرة المشتركة لتشكيل “تو بوينت زيرو”، والتي تتمتع بحجم أصول كبير يتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 100 مليار درهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...