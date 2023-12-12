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توقيع 60 اتفاقية بـ 25 مليار دولار خلال مؤتمر الإستثمار السعودي – الصيني

شهد مؤتمر الإستثمار السعودي – الصيني اليوم في بكين تسليم تسعة تراخيص مقر إقليمية جديدة في السعودية لشركات صينية

فريق التحرير by فريق التحرير
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مع وزراء ومسؤولين صينيين
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مع وزراء ومسؤولين صينيين

شهد مؤتمر الإستثمار السعودي – الصيني اليوم في بكين التوقيع على أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقيات تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليار دولار، وشملت قطاعات رئيسية بما في ذلك الطاقة والزراعة والسياحة والتعدين والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وذلك بعد زيارة استغرقت ستة أيام إلى جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ قام بها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ووفد سعودي.

وتوزعت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة في المؤتمر كما يلي:

  • تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – بين SEF وVSPO لتعزيز الفرص والتعاون والمشاركة في الرياضات الإلكترونية بقيمة 8.5 مليار دولار.
  • التصنيع – بين شركة أورينتال إنيرجي وشركة مجموعة عجلان وإخوانه القابضة لاستكشاف مجالات التعاون في مجال التصنيع بقيمة 7.5 مليار دولار.
  • الطاقة – بين MISA ومجموعة CRRC (الصين) لتطوير الفرص في المملكة العربية السعودية التي تغطي تطوير المشاريع وتصنيع الطاقة المتجددة والتنقل المستدام بقيمة 2 مليار دولار.

وشهد المؤتمر أيضاً تسليم تسعة تراخيص مقر إقليمية جديدة في السعودية لشركات هواوي، وداهوا، وإنشاءات السكك الحديدية الصينية، وتشاينا كومسيرفيس، وتشاينا هاربور إنجينيرينغ، وتشينايا للهندسة المدنية، وبي جي آي، ونوكتيك، وآي مايل.

والتقى الوزير الفالح، على هامش المؤتمر في بكين، وانغ وينتاو، وزير التجارة، وجين جوانغ لونغ، وزير الصناعة وتقنيات المعلومات، والدكتور يِن يونغ، عمدة بكين حيث تمت مناقشة مستقبل وسبل تعزيز التعاون الاستثماري بين المملكة والصين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...