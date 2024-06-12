الإمارات والسعودية يتصدران.. تمويلات الشرق الأوسط لتكنولوجيا المناخ تتضاعف 3 مرات في 2023

ضخ مستثمرون من الشرق الأوسط، استثمارات قيمتها نحو 5 مليارات دولار، في تكنولوجيا المناخ حول العالم، في السنة المنتهية في سبتمبر 2023، أي ما يمثل نحو 3 أضعاف الاستثمارات التي ضخت بنهاية سبتمبر 2022، بإجمالي 1.8 مليار دولار، وفقا لتقرير حديث صدر عن شركة برايس وترهاوس كوبرز العالمية “بي دبليو سي”.

واقتنصت الإمارات، والسعودية، نحو 88% من إجمالي التمويلات في تكنولوجيا المناخ التي حصلت عليها منطقة الشرق الأوسط البالغة 1.85 مليار دولار خلال الفترة من 2018 وحتى سبتمبر 2023.

انتعاش تمويل تكنولوجيا المناخ بالشرق الأوسط

جاءت الزيادة وسط حالة من التباطؤ العالمي في تمويلات تكنولوجيا المناخ، والتي سجلت هبوطا بنسبة 43% على أساس سنوي إلى ما يقارب 65 مليار دولار خلال عام 2023، على خلفية انخفاض مصادر التمويل الأساسية، والرياح المعاكسة على صعيد الاقتصاد الكلي، طبقا للتقرير.

ومع ذلك، فإن أقل من 2% من هذا الإنفاق ذهب إلى رواد أعمال محليين، حيث ضخ مستثمرون من منطقة الشرق الأوسط نحو 69 مليون دولار في تكنولوجيا المناخ في المنطقة خلال عام 2023 أي ما يمثل 1.4% من إجمالي استثماراتهم، فيما اتجهت 70% من تلك الاستثمارات إلى مبتكرين في أمريكا الشمالية، تليها الصين بنسبة 14.8%، وآسيا بنسبة 9.8%، ثم أوروبا بنسبة 4%.

لماذا يتردد المستثمرون في ضم رواد الأعمال بالمنطقة؟

يتردد مستثمرو الشرق الأوسط، في ضم رواد الأعمال الإقليميين – والذين وصفهم التقرير بـ “الحلقة المفقودة” – إلى استراتيجية الاستثمارات الخاصة بهم، بسبب التركيز على مقاييس الأداء التقليدية، وتفضيل المشروعات الوطنية الكبيرة، فعلى سبيل المثال، من الصعب التنبؤ بالعائد على الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، أضف إلى ذلك تفوق المشروعات الحكومية على قدرات الشركات الصغيرة.

إلى جانب هذا يضخ المستثمرون من جميع أنحاء العالم استثمارات أقل في منطقة الشرق الأوسط، إذ تقلص حجم الاستثمارات التي حصل عليها المبتكرون في مجال تكنولوجيا المناخ في المنطقة بنسبة 84.8% على أساس سنوي إلى 152 مليون دولارخلال الفترة من 2018، وحتى سبتمبر 2023.

ما هو نصيب الإمارات والسعودية؟

اقتنصت الإمارات، نصيب الأسد من التمويلات، إذ تلقت الشركات المحلية 1.169 مليار دولار، بحصة بلغت 63.2% من إجمالي التمويلات في تكنولوجيا المناخ التي حصلت عليها منطقة الشرق الأوسط البالغة 1.85 مليار دولار خلال الفترة من 2018 وحتى سبتمبر 2023.

وجاءت السعودية، في المركز الثاني حيث استقطبت استثمارات بلغت 460.5 مليون دولار بحصة بلغت 24.9% من إجمالي التمويلات.

واحتلت مصر، المركز الثالث كأكبر مستقبل للتمويلات في منطقة الشرق الأوسط، إذ تلقت الشركات المحلية نحو 210 ملايين دولار، وهو ما يمثل 11.4% من إجمالي التمويلات.

وعلى صعيد الدول الأكثر استثمارا بالخارج، جاءت السعودية، في الصدارة باستثمارات 3.93 مليار دولار، تليها الإمارات، بنحو 2.14 مليار دولار، ثم قطر، فالكويت، ثم سلطنة عمان، ومصر.

قطاع الطاقة الأكثر استقطابا للتمويلات

وجهت غالبية تمويلات تكنولوجيا المناخ العالمية التي حصلت عليها كل من السعودية، ومصر، خلال الفترة من 2018 إلى سبتمبر 2023 لصالح قطاع الطاقة، بقيمة 369 مليون دولار (80.2% من الإجمالي)، و 148 مليون دولار (70.5% من الإجمالي)، على الترتيب.

كما حصد القطاع أعلى حصة من الاستثمار الداخلي على المستوى الإقليمي خلال عام 2023، يليه في المرتبة الثانية قطاع النقل.

ويعتبر القطاعان من المصادر الرئيسية لانبعاثات الغازات الدفيئة؛ إذ يمثلان 63% من البصمة الكربونية في منطقة الشرق الأوسط.