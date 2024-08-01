استثمارات ضخمة من بريتيش بتروليوم.. تطوير 4 حقول نفط عراقية

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة النفط البريطانية العملاقة “بريتيش بتروليوم British Petroleum ” (BP)، لتطوير حقول نفط عراقية.

تطوير 4 حقول نفط

تهدف هذه الاتفاقية إلى إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال في كركوك هي:

حقل كركوك.

حقل باي حسن.

حقل جمبور.

حقل خباز.

كما يتضمن الاتفاق إمكانية التعاون في تطوير حقول أو رقع استكشافية أخرى حسب اتفاق الطرفين، في إطار جهود الحكومة العراقية لتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في مجال الطاقة.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إنتاج النفط وجذب المزيد من الاستثمارات في الغاز والطاقة الشمسية، بما يساهم في تنمية الاقتصاد العراقي وتوفير فرص عمل جديدة.

يُذكر أن حقل كركوك، الذي اكتشف في عام 1927، كان نقطة انطلاق لصناعة النفط العراقية.

ويمتلك العراق، الذي يعد ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، يمتلك حاليًا القدرة على إنتاج ما يقرب من خمسة ملايين برميل يوميًا.