تطور إيجابي لأزمة الدولار في مصر.. 30 شركة أجنبية تعيد استثمار أرباحها في توسعات جديدة

دفع انخفاض قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال عام 2023، نحو 30 شركة أجنبية من الشركات العاملة في مصر، إلى وقف تحويل أرباحها بالدولار، وإعادة استثمار هذه الأرباح في تنفيذ توسعات جديدة للشركات في مصر، وهذا ما يعد تطورا إيجابيا لأزمة الدولار، بحسب ما قاله، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة.

وتعاني مصر من أزمة شح الدولار والعملات الأجنبية، بدأت في الظهور عقب الحرب الروسية الأوكرانية فبراير 2022، لكنها تفاقمت خلال العام الماضي.

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستوى يتجاوز 57 جنيها لكل دولار، في حين يقترب السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية من 31 جنيها لكل دولار، وهو ما يزيد الفجوة بين السعرين إلى نحو 26 جنيها.

قرار جديد لتوفير الدولار للشركات

وفي محاولة حكومية جديدة لتوفير الدولار للشركات، اتفق البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار، على احتفاظ الشركات الأجنبية عن الحوالات بالعملات الأجنبية في البنوك والمخصصة لزيادة رأسمال الشركة فقط، مع صرف قيمتها بالجنيه المصري.

ووفقا لما ذكرته صحف محلية، فإن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، قال إن هذا الإجراء يستهدف توفير الدولار والعملات الأجنبية للشركات العاملة في مصر، لتتمكن هذه الشركات من استيراد مستلزمات التصنيع اللازمة لمواصلة عملها.

وأضاف “هيبة” أن هذا القرار يأتي لرفع أعباء التدبير العملة الصعبة للشركات التي لا تمتلك أي سيولة من العملات الأجنبية.

ووفقا لما كشفه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، فإن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ قبل بضعة أسابيع.

أوضح رئيس الهيئة أنه يجب على الشركة مالكة الحوالة تقديم طلب لهيئة الاستثمار بقيمة الحوالة، حتى تقوم الهيئة بدورها بمخاطبة البنك بالاحتفاظ بالعملة الأجنبية الخاصة بالشركة.

ووفقا لـ”هيبة” فإن دور هيئة الاستثمار، على خلال عام 2023، لم يقتصر فقط على الترويج للاستثمار في مصر فقط، ولكن دور الهيئة شمل محاولات لرفع الأعباء عن الشركات.

وكشف رئيس هيئة الاستثمار في مصر، عن أن الهيئة توضح للمستثمر الأجنبي جميع الأوضاع التي تمر بها السوق أثناء حملاتها الترويجية، موضحا أنهم يتعاملون مع أزمة الدولار في مصر على أنها مؤقتة.