فريق التحرير by فريق التحرير

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232 صندوقاً استثمارياً جديداً عبر تطبيق ENBD X

يمكن لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني الآن اختيار صندوق الاستثمار المفضل لديهم من بين أكثر من 75 صندوقاً تديرها شركات عالمية لإدارة الأصول

فريق التحرير by فريق التحرير
ENBD

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إدراج أكثر من 232 صندوقاً استثمارياً ضمن منصته الخاصة للثروة الرقمية في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول  ENBD X.

ويمكن لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني الآن اختيار صندوق الاستثمار المفضل لديهم من بين أكثر من 75 صندوقاً تديرها شركات عالمية لإدارة الأصول، كما تعرض صندوق الاستثمار المدرجة في منصة الثروة الرقمية معدلات المخاطر والاستدامة بالإضافة إلى تاريخ الأداء السابق للصناديق، مما يمنح العملاء تحليلاً دقيقاً للصناديق قبل اختيار الاستثمار فيها.

ENBD

تطبيق ENBD X

يعكس إطلاق مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار على منصة إدارة الثروات X ENBD التزام البنك بتلبية الاحتياجات الاستثمارية للعملاء. كما يشكل ذلك خطوة مهمة أخرى في رحلته لإنشاء تطبيق استثنائي للهواتف المحمولة يلبي الاحتياجات المصرفية اليومية للعملاء ويساعدهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من أدوات الادخار لبناء محفظة ادخارية شاملة.

ENBD

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...