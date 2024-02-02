قاعدة حجم الخط.. أحدث أزمة في 2.2 مليون سيارة كهربائية لتسلا

تم استدعاء حوالي 2.2 مليون سيارة كهربائية لأن حجم الخط الموجود على لوحة أضواء التحذير كان صغيرًا جدًا. ستقوم Tesla بمعالجة المشكلة من خلال تحديث البرنامج.

للمرة الثانية في أقل من شهرين، تصدر شركة تسلا تحديثًا لبرنامجها عبر الأثير بعد استدعاء جميع سياراتها تقريبًا في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة في إشعار نُشر يوم الجمعة، إن شركة تسلا تستدعي حوالي 2.2 مليون سيارة لأن الخط الموجود على لوحة أضواء التحذير كان صغيرًا جدًا بحيث لا يتوافق مع معايير السلامة.

وذكر إشعار الاستدعاء على موقع NHTSA على الويب يوم الثلاثاء أن حجم الخط الموجود على لوحة العدادات لنظام الفرامل والتوقف ونظام الفرامل المانعة للانغلاق أصغر مما تتطلبه اللوائح الفيدرالية. تنص اللوائح على أن أحجام خطوط الحروف يجب ألا تقل عن 3.2 ملم، أو ⅛ بوصة، بحسب نيويورك تايمز.

وكتب أليكس أنسلي، رئيس قسم إدارة الاستدعاءات في NHTSA، في رسالة إلى الشركة: “أضواء التحذير ذات حجم الخط الأصغر يمكن أن تجعل معلومات السلامة المهمة على لوحة العدادات صعبة القراءة، مما يزيد من خطر وقوع حادث”.

ما الطرازات التي تحتاج للتحديث؟



بدأت الشركة بالفعل في توزيع تحديث البرنامج عبر الهواء لجميع المالكين مجانًا.

ينطبق الاستدعاء على كل طرازات Tesla تقريبًا التي يعود تاريخها إلى طراز 2012 Model S، ومؤخرًا مثل شاحنة البيك أب Cybertruck لعام 2024. لا يعد هذا أكبر استدعاء لشركة Tesla على الإطلاق فحسب، بل إنه أيضًا أول استدعاء للمنتج يؤثر على Cybertruck التي تم إصدارها مؤخرًا.

اكتشاف المشكلة



تم اكتشاف المشكلة في تدقيق الامتثال الروتيني في 8 يناير، وفقًا للتسلسل الزمني الصادر عن NHTSA، وبعد ذلك بدأت تسلا عملية استدعاء طوعية. ويقول المنظمون إنهم ليسوا على علم بأي إصابات أو وفيات مرتبطة بهذه المشكلة، لكن الشركة حددت ثلاث مطالبات ضمان ذات صلة.

يأتي إعلان هذا الأسبوع في أعقاب استدعاء في ديسمبر، عندما أصدرت تسلا تحديثًا لبرنامج عبر الهواء لضوابط السلامة في نظام الطيار الآلي المثبت في معظم سياراتها.