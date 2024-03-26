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بـ7 مليارات دولار.. تراجع قيمة ريكيت الانجليزية بسبب حليب الأطفال

في عام 2017، استحوذت ريكيت الإنجليزية على ميد جونسون، وأعلنت في عام 2020 أنها سجلت شطباً بقيمة 5 مليارات إسترليني من الاستحواذ.

فريق التحرير by فريق التحرير

تسبب مزاعم أم أمريكية في انهيار حاد في أسهم والقيمة السوقية لشركة ريكيت الإنجليزية المتخصصة في بيع السلع الاستهلاكية سريعة التداول.
وهبطت أسهم الشركة الإنجليزية والمدرجة في بورصة لندن، لأقل مستوى في 10 سنوات بعدما تراجع بنحو 15% و20% على التوالي في جلسات تداول هذا الأسبوع.

بـ7 مليارات دولار.. تراجع قيمة ريكيت الانجليزية بسبب حليب الأطفال


الخسائر في الأسهم انعكس تأثيرها على الخسائر الضخمة التي تكبدتها الشركة في قيمتها السوقية، حيث بلغ إجمالي الانخفاض أكثر من 7 مليارات دولار من قيمتها.
الأم الأمريكية قالت في إحدى محاكم ولاية إلينوي الأمريكية، إنها رضيعها الصغير توفي بعدما تناول حليب الأطفال “إنفاميل” Enfamil المنتج من إحدى الشركات التابعة لشركة ريكيت
فيما قالت هيئة المحلفين إن “إنفاميل” حليب الأطفال الذي تصنعه شركة الذي تصنعه Mead Johnson ميد جونسون الأمريكية الرائدة في تصنيع ألبان الأطفال هى شركة تابعة لشركة ريكيت Reckitt ، في الولايات المتحدة تسبب في إصابة الطفل الرضيع بالتهاب في الأمعاء والقولون، مما أدى إلى وفاته.
ومنحت هيئة محلفين في إلينوي تعويضات لصالح الأم تقدر بنحو 60 مليون دولار، وهو مبلغ أعلى بنحو 35 مليون دولار من المبلغ الذي طلبه محامي المدعي في القضية.

بـ7 مليارات دولار.. تراجع قيمة ريكيت الانجليزية بسبب حليب الأطفال


وكانت قضية الأم هذه هى واحدة من مئات القضايا المشابهة التي تم تحريكها في العديد من المحاكم الأمريكية ضد شركة ميد جونسون Mead Johnson، وشركة أخرى لمنتجات حليب الأطفال وهى Abbott.
من جانبها، نفت ريكيت الإنجليزية أن منتجها تسبب في التهاب الأمعاء، مشيرة إلى أن الادعاءات ليست مدعومة بأدلة علمية.
وفي عام 2017، استحوذت ريكيت الإنجليزية على ميد جونسون، وأعلنت في عام 2020 أنها سجلت شطباً بقيمة 5 مليارات إسترليني من الاستحواذ.
ومع ذلك عوضت الشركة بعض خسائرها، عندما عززت مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال أزمة نقص حليب الأطفال على المستوى الوطني، بعدما أغلقت شركة أبوت الأمريكية Abbott Laboratories مصنعها عقب تقارير حول عدوى بكتيرية بين الأطفال.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...