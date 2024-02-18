استثمارات أوروبية بقيمة 84 مليار دولار في مجال تخزين البطاريات

تستعد أوروبا لتحقيق طفرة في منشآت تخزين البطاريات، حيث من المتوقع أن تقفز القدرة على مستوى الشبكة 7 أضعاف بحلول نهاية هذا العقد وتمثل 84 مليار دولار (78 مليار يورو) من إجمالي فرص الاستثمار حتى عام 2050.

وباعتباره عامل تمكين رئيسي لنشر مصادر الطاقة المتجددة، من المتوقع أن يتسارع تخزين البطاريات بشكل كبير بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير جاذبية أسواق البطاريات الأوروبية الصادر عن شركة أورورا لأبحاث الطاقة والذي يدرس 24 دولة لتحديد أي منها يوفر فرص الاستثمار الأكثر جاذبية للطاقة.

وتتوقع أورورا أن تقفز قدرة BESS المثبتة على نطاق الشبكة في أوروبا من 7.1 غيغاواط اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 إلى 51 غيغاواط بحلول عام 2030 ونحو 98 غيغاواط بحلول عام 2050.

وفي المجمل، ستمثل هذه الإضافات في القدرات فرصة استثمارية تراكمية بقيمة 84 مليار دولار (78 مليار يورو) حتى عام 2050، بما في ذلك فرص إعادة التشغيل، حسبما أشارت أورورا.

ستقود بريطانيا وإيطاليا وإيرلندا المجموعة الأوروبية في الاستثمار في تخزين البطاريات على نطاق الشبكة، وذلك بفضل فروق الأسعار القوية والدعم القوي للسياسات.

تعد المملكة المتحدة السوق الأكثر جاذبية في أوروبا، وذلك بفضل تدفقات الإيرادات الجذابة.

قالت شركة RenewableUK في نهاية العام الماضي إن مشاريع تخزين الطاقة في المملكة المتحدة قفزت بمقدار الثلثين خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وأظهر تقرير EnergyPulse لتخزين الطاقة التابع لشركة RenewableUK أن سعة تخزين البطاريات التشغيلية زادت إلى 3.5 غيغاواط، ووصلت قدرة المشاريع قيد الإنشاء إلى 3.8 غيغاواط. تمت الموافقة على 24.5 غيغاواط إضافية، وتم تقديم 27.4 غيغاواط في نظام التخطيط، و25.7 غيغاواط في مرحلة مبكرة من التطوير ولكن لم يتم تقديمها بعد.