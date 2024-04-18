تحالف خليجي يستكمل شراء 25% من “سيتي لاب مصر” في يونيو

تستهدف شركة سيتي للتحاليل الطبية “سيتي لاب مصر“، الانتهاء من بيع حصة قدرها 25% من أسهمها إلى تحالف خليجي يضم عددا من الشركات الطبية بحلول 20 يونيو المقبل على أقصى تقدير، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية.

ويدرس التحالف الخليجي، شراء 25% من أسهم “سيتي لاب مصر”، ويضم شركة قمة المشرق الطبية السعودية، بالإضافة إلى شركة LLC- Premium Diagnostics في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وشركة Premium Diagnostics في الشارقة بالإمارات.

مذكرة تفاهم بين ” سيتي لاب مصر” وتحالف خليجي

ووقعت “سيتي لاب مصر”، مذكرة تفاهم مع تحالف خليجي أواخر الشهر الماضي لشراء الحصة البالغة 25% مقابل 250 مليون جنيه. وأيضا تتضمن عملية الاستحواذ عمل التحالف مع شركة سيتي للتحاليل الطبية، لتوسيع أنشطتها.

إعادة استثمار قيمة الاستحواذ في التوسعات

وتعهد إدارة الشركة، بإعادة استثمار قيمة الاستحواذ من التحالف الخليجي، في شركة سيتي للتحاليل الطبية، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024، بهدف التوسع في مجالات المختبرات الطبية، والحقن المجهري، والعيادات التخصصية في مصر.

كما شملت مذكرة التفاهم بين الجانبين على تعديل النظام الأساسي للشركة، وإضافة نشاط إنشاء وإدارة المستشفيات، وإنشاء وإدارة العيادات التخصصية، ومراكز الحقن المجهري، وأطفال الأنابيب.

وذلك على أن تقوم الشركة بعمل دراسة جدوى لإنشاء 12 عيادة تخصصية وعدد 5 مراكز أطفال أنابيب وحقن مجهري خلال الخمسة أعوام القادمة، بالإضافة لتنفيذ الخطة المستقبلية الخاصة بالمختبرات الطبية.

وكانت شركة سيتي للتحاليل الطبية، وافقت على تقرير لجنة الاستثمار بالشركة بشأن عرض الشراء المقدم من شركة قمة المشرق الطبية السعودية، والتي أوصت بقبول العرض والسير في الإجراءات.

ووافق مجلس إدارة سيتي للتحاليل الطبية على اشتراط أن يكون لشركة سيتي للتحاليل الطبية الحق في الاستثمار في شركات التحالف بالقيمة الاسمية لهذه الشركات لتنويع مصادر النقد الأجنبي للشركة على أن يتم تحديد قيمة هذا الاستثمار بناءً على اقتراح لجنة الاستثمار بالشركة.