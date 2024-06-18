تحالف بقيادة “بروكفيلد” يعتزم الاستثمار في “جيمس للتعليم” في دبي

اتفق تحالف شركات بقيادة “بروكفيلد لإدارة الأصول” على الاستثمار في شركة “جيمس للتعليم“، وهي شركة عائلية تأسست في دبي من قبل وافدين هنود حولوا مدرسة واحدة إلى أحد أكبر شركات التعليم الخاص حول العالم، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ” اليوم.

ولم تُكشف عن التفاصيل المالية، لكن تقريراً لـ”بلومبيرغ نيوز” أفاد بوقت سابق أن الشركة الكندية كانت تتطلع إلى استثمار حوالي ملياري دولار في “جيمس للتعليم”. ومن شأن ذلك أن يجعل الصفقة واحدة من أكبر صفقات الملكية الخاصة في شركة قطاع خاصة بمنطقة الخليج.

وستتيح هذه الخطوة لشركة “سي في سي كابيتال بارتنرز” التخارج بطريقة كبيرة من حصتها في شركة “جيمس للتعليم”، بعد 5 أعوام من دخولها الشركة في صفقة وصفت بأنها أولى خطواتها بمجال الملكية الخاصة في الخليج العربي.

وأوضح أوزغور أوندر، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة “سي في سي”، أن الشركة “ما زالت ملتزمة بقوة بمواصلة الاستثمار بالمنطقة الجذابة”.

ويضم المستثمرون الآخرون إلى جانب “بروكفيلد”، شركة “الخليج للاستثمار الإسلامي” ومقرها دبي، وشركة “ماراثون لإدارة الأصول”، والصندوق النفطي الحكومي لجمهورية أذربيجان. ومن المتوقع أن إتمام الصفقة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب شروط معينة.

وتشكل الصفقة أحدث استثمار لشركة “بروكفيلد” في منطقة باتت فيها نشطة بطريقة متزايدة. اشترت مؤخراً حصة في وحدة الخدمات اللوجستية لشركة “الخليج للاستثمار الإسلامي” كما باعت جزءاً من أكبر برج مكتبي في دبي إلى مستثمرين من السعودية وأبوظبي.

وقد حصلت شركة “جيمس للتعليم” على تمويل الصفقة من مجموعة من البنوك الإماراتية، بما فيها سداد التدابير المالية القائمة للشركة.