“تاكسي دبي” تزيد حصة المستثمرين الأفراد في طرحها العام الأولي

في خطوة استجابة لطلب المستثمرين الأفراد، أعلنت شركة تاكسي دبي عن زيادة عدد الأسهم المخصصة لهم في طرحها العام الأولي إلى 75 مليون سهم، بزيادة قدرها 12.5 مليون سهم عن المعلن عنه سابقًا.

زيادة حصة المستثمرين في تاكسي دبي

وبذلك، تمثل حصة المستثمرين الأفراد في الطرح 12% من إجمالي أسهم الطرح، بدلاً من 10% المعلن عنها سابقًا.

ونتيجة لهذه الزيادة، انخفضت حصة المستثمرين المؤهلين في الطرح إلى 88% من إجمالي أسهم الطرح، بدلاً من 90% المعلن عنها سابقًا.

ومن المتوقع أن يتم إتمام الطرح وقبول أسهم الإدراج في 7 ديسمبر.

قانون جديد بشأن “تاكسي دبي”

وفي نوفمبر الحالي أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (21) لسنة 2023 بشأن الشركة.

ونصّ القانون على تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسة تاكسي دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، لتُصبح شركة مُساهمة عامة، تُسمّى “شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)”.

وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية، المُستقِلّة مالياً وإدارياً، والأهلية القانونية لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة والتشريعات السارية في الإمارة.

النظام الأساسي

وأصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (93) لسنة 2023 باعتماد النِّظام الأساسي لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ويتضمن القرار قواعد وأحكام منها طرح أسهُم الشركة للاكتتاب العام، وفق النسب التي يُحدِّدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأغراض الشركة واختصاصاتها، وكذلك آليات تعيين وانتخاب مجلس إدارتها، وغيرها من القواعد المنظمة لعمل الشركة.

وأصدر ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم (92) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة الشركة.

مجلس إدارة شركة تاكسي دبي:

عبدالمحسن إبراهيم يونس (رئيس)

أحمد علي الكعبي (نائباً للرئيس)

شهاب حمد بوشـهاب (عضو)

يـوسف أحمد بن غليـطه (عضو)

د. حنان سليمان السويدي (عضو)

عبـدالله محمد بن دميثان (عضو)

وعيـسى عبـدالله بن نتـوف

يتم العمل بالقانون والقرارين من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

تعديل عبارة “مُؤسّسة تاكسي دبي”

ونص القانون على تعديل عبارة “مُؤسّسة تاكسي دبي” أينما وردت في التشريعات السّارية في الإمارة، لتُصبِح “شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)”.

ووفقاً للقانون تحل شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) محل مُؤسّسة تاكسي دبي في جميع التشريعات السّارية في الإمارة، وتُمارس جميع الاختصاصات المنوط بها المُؤسّسة بمُوجب هذه التشريعات.

99 سنة مدة الشركة

وحدد القانون مُدّة الشركة لتكون تسعٌ وتسعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وتُجدّد تلقائياً لمدة مُماثلة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

أغراض الشركة

ممارسة نشاط النقل المتخصص بوساطة مركبات الأجرة.

ممارسة نشاط النقل المتخصص بوساطة المركبات ذاتية القيادة والجوية.

تأجير المركبات سواء بسائق أو بدون سائق.

تقديم خدمات توريد وتوفير السائقين.

ممارسة نشاط تأجير الدراجات لشركات نقل البضائع.

الأغراض التي يحددها النظام الأساسي للشركة.

قدم الشركة خدمة نقل الرُّكاب في الجهات والأماكن التي تُحدِّدها التشريعات السارية في الإمارة.

ويجوز للشركة تعهيد نشاط تقديم خدمة نقل الركاب، بمُوجب عقد تُبرِمُه الشركة مع الشركات والمؤسسات التي ترغب بتقديم هذه الخدمة، يتحدد بمُوجبه مُدّته وحقوق والتزامات طرفيه.

ويعتمِد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي النِّظام الأساسي، على أن يتضمّن هذا النِّظام تحديد جميع المسائل المُرتبِطة بتنظيم الشركة.

التعاون التام مع الجهات الحكومية.

ونصّ القانون على أن يكون لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع) مجلس إدارة، يتم تعيينه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما حدد القانون صلاحيات المجلس، كما ألزم القانون جميع الجهات الحُكوميّة بالتعاون التّام مع الشّركة، لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها، ومُزاولة الاختصاصات المنُوطة بها.