تاكسي دبي.. تحدد نطاق سعر الطرح بين 1.80 و1.85 درهم للسهم

أعلنت شركة تاكسي دبي، اليوم، عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وقالت شركة تاكسي دبي، في بيان اليوم، إنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.80 و1.85 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 4.5 مليار درهم و4.6 مليار درهم (ما يعادل 1.2 مليار دولار تقريباً)، وستكون جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً.

تاكسي دبي تحدد فترة الاكتتاب

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 28 نوفمبر 2023 للمستثمرين الأفراد، وحتى 29 نوفمبر 2023 للمستثمرين المؤهلين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 30 نوفمبر 2023.

ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 7 ديسمبر 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وسيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين وهي: طرح عام “طرح المستثمرين الأفراد” للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات ،كما هو محدد في نشرة الإصدار في دولة الإمارات والمشار إليهم بمكتتبي “الشريحة الأولى”، وطرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات، وذلك وفقاً للائحة “إس (RegS)” من قانون الأوراق المالية الأمريكية (“طرح المستثمرين المؤهلين” والمشار إليهم في نشرة الإصدار في دولة الإمارات بمكتتبي “الشريحة الثانية”).

وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، كما سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

وتم تعيين شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل، وتم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي، وميريل لينش الدولية كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب، وتم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات) وبنك أبوظبي الأول كمديرين مشتركين، بينما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون بنك الاستلام الرئيسي.

كما تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، كبنوك مستلمة أيضاً.