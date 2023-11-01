تابي السعودية تجمع 200 مليون دولار على تقييم 1.5 مليار دولار

تمكنت شركة تابي لخدمات الشراء والدفع لاحقاً من جمع 200 مليون دولار أمريكي في جولة استثمارية (السلسلة دي) على تقييم 1.5 مليار دولار أمريكي قبيل الطرح المخطط له في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد نقل مقرها الرئيس من الإمارات إلى المملكة مؤخراً.

وجاءت الجولة الاستثمارية بقيادة “ويلينغتون ماناجمنت”، ومشاركة “بلوبول كابيتال”، بجانب عدد من المستثمرين السابقين بينهم “اس تي في” ومبادلة للاستثمار و”باي بال فنتشرز” و”أربور فنتشرز”.

وقال حسام عرب، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع “بلومبيرغ نيوز“: “نحن نعمل على بناء وتوسيع عروضنا للمستهلكين والتجار. نحن نستثمر بكثافة في توسيع خيارات المنتجات المتاحة لعملائنا، إلى حد كبير حول الخدمات المالية”.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية في سبتمبر الماضي إن شركة “تابي”، التي تأسست في دبي، أنشأت مقرها الرئيسي في المملكة قبل خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية.

وقال حسام عرب: “لسنا قادرين على مشاركة أي جداول زمنية محددة للاكتتاب العام حتى الآن. وهذا ليس شيئاً في المستقبل البعيد جداً”، وقال إن الشركة تواصل البحث عن فرص الاندماج والاستحواذ التي من شأنها أن تفتح مجالات منتجات جديدة داخل الأسواق التي تعمل فيها بالفعل.

وقال عرب إن غالبية عمليات “تابي” تأتي من المملكة العربية السعودية، وهي أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في المنطقة. وأضاف أن الشركة تشهد نمواً سريعاً للعملاء الجدد وأن المستخدمين الحاليين يعودون لاستخدام الخدمة.

تابي من أكثر الشركات حصولاً على التمويل

وتأتي الجولة التي جعلت “تابي” من أكثر الشركات حصولاً على التمويل في المنطقة وأعلى شركات التقنية المالية الناشئة في المنطقة العربية قيمة سوقية، بعد أقل من عام على جمعها 58 مليون دولار أمريكي في جولة استثمارية (السلسلة سي) بقيادة “اس تي في” و”سيكويا”.

وتوفر “تابي” لأكثر من 10 ملايين مستخدم في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت إمكانية تقسيط المشتريات على 4 دفعات من ما يزيد عن 30 ألف علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية.