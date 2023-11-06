السعودية تطلق تأشيرة فورية لمواطني دول العالم من المستثمرين

أطلقت وزارةالخارجية السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال باسم مستثمر زائر لتتم إلكترونياً وتشمل دول العالم.

وتعد عن تأشيرات زيارة الأعمال “مستثمر زائر” خدمة إلكترونية تتيح للمستثمرين الأجانب التقدم بطلب الحصول على تأشيرة زيارة رقمية لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.

ويمكن الاستفادة من التأشيرة لمدة قد تصل إلى عام وبدخول متعدد، كما أن عدداً من المستفيدين يمكنهم الحصول على التأشيرة بشكل فوري، وذلك لغرض زيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية، وفقا لما أشار له وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة في المملكة، محمد أبا حسين. وأضاف أن تأشيرة زيارة الأعمال “مستثمر زائر” هي تأشيرة تستهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية التقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار “استثمر في السعودية” ليتم من خلالها معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، دون الحاجة إلى مراجعة ممثليات المملكة في الخارج لأخذ السمات الحيوية

#وزارة_الخارجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار تطلق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "#مستثمر_زائر" إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم pic.twitter.com/Di5l8ID4Vg — وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) November 5, 2023

أطلقت #وزارة_الاستثمار بالتعاون مع #وزارة_الخارجية #تأشيرة_زيارة_الأعمال "مستثمر زائر" بمرحلتها الثانية والتي تُتيح للمستثمرين من مختلف أرجاء العالم زيارةالمملكة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك ضمن #رؤية_السعودية_2030 لتسهيل ممارسة الأعمال في #المملكة. — وزارة الاستثمار (@MISA) November 5, 2023