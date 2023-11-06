سامر باطر by سامر باطر

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السعودية تطلق تأشيرة فورية لمواطني دول العالم من المستثمرين

إطلاق خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال باسم مستثمرزائر لتتم إلكترونياً وتشمل دول العالم.

سامر باطر by سامر باطر

أطلقت وزارةالخارجية السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال باسم مستثمر زائر لتتم إلكترونياً وتشمل دول العالم.

وتعد عن تأشيرات زيارة الأعمال “مستثمر زائر” خدمة إلكترونية تتيح للمستثمرين الأجانب التقدم بطلب الحصول على تأشيرة زيارة رقمية لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.

ويمكن الاستفادة من التأشيرة لمدة قد تصل إلى عام وبدخول متعدد، كما أن عدداً من المستفيدين يمكنهم الحصول على التأشيرة بشكل فوري، وذلك لغرض زيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية، وفقا لما أشار له وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة في المملكة، محمد أبا حسين. وأضاف أن تأشيرة زيارة الأعمال “مستثمر زائر” هي تأشيرة تستهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية التقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار “استثمر في السعودية” ليتم من خلالها معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، دون الحاجة إلى مراجعة ممثليات المملكة في الخارج لأخذ السمات الحيوية

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...