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هل يخطف بيزوس لقب ماسك المفضل؟.. ثروته قفزت إلى 193 مليار دولار

تقل ثروة بيزوس عن ماسك بأقل 9 مليارات دولار، فهل يخطف لقب أغنى شخص في العالم منه.

فريق التحرير by فريق التحرير
هل يخطف بيزوس لقب ماسك المفضل؟.. ثروته قفزت إلى 193 مليار دولار
هل يخطف بيزوس لقب ماسك المفضل؟.. ثروته قفزت إلى 193 مليار دولار

أصبح “جيف بيزوس” مؤسس شركة أمازون، على بعد خطوات من لقب أغنى رجل في العالم،  فهل يخطفه من إيلون ماسك الشخص الأغنى بالفعل حاليا.

حقق “بيزوس” مؤسس شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية أرباحا منذ مطلع عام 2024، تقدر بنحو 20.2 مليار دولار، في مقابل خسائر ضخمة يتكبدها يوميا “ماسك” الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

ثروة جيف بيزوس

هل يخطف بيزوس لقب ماسك المفضل؟.. ثروته قفزت إلى 193 مليار دولار

تمتع مؤسس أمازون، ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس بزيادة تقدر بنحو 20 مليار دولار في ثروته هذا العام، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

ويأتي ذلك في المقام الأول بسبب ارتفاع أسهم أمازون بنسبة 12%، مما عزز موقعه في المركز الثاني في قائمة الأثرياء بثروة صافية قدرها 193 مليار دولار، وفقا لبيانات بلومبرج اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024.

ثروة إيلون ماسك

هل يخطف بيزوس لقب ماسك المفضل؟.. ثروته قفزت إلى 193 مليار دولار

في المقابل، تراجعت ثروة ماسك بمقدار 27 مليار دولار إلى 202 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسهم تسلا بنسبة 27%.

وبات بيزوس يتخلف عن إيلون ماسك بأقل 9 مليارات دولار من حيث صافي الثروة، ويمكن أن يتفوق عليه قريبًا إذا استمرت أمازون في الارتفاع أو استمرت شركة تسلا في الانخفاض.

حصة بيزوس في أمازون

هل يخطف بيزوس لقب ماسك المفضل؟.. ثروته قفزت إلى 193 مليار دولار

بيزوس يمتلك حصة تقدر بنحو 988 مليون سهم، أو ما يقرب من 10% من إجمالي أسهم شركة أمازون، في نهاية ديسمبر 2023، وهي حصة تقدر قيمتها بنحو 168 مليار دولار عند إغلاق الأسبوع الماضي.

ويخطط بيزوس لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم أمازون، بقيمة 8.5 مليار دولار، بحلول نهاية يناير من العام المقبل، حسبما كشف التقرير السنوي لشركته الأسبوع الماضي.

حصة ماسك في تسلا

هل يخطف بيزوس لقب ماسك المفضل؟.. ثروته قفزت إلى 193 مليار دولار

وفي الوقت نفسه، يمتلك ماسك حوالي 411 مليون سهم من أسهم شركة تسلا، أو ما يقرب من 13% من أسهم شركة صناعة السيارات، بقيمة تبلغ حوالي 73 مليار دولار. وتشكل حصصه في SpaceX وTwitter وشركات أخرى بقية ثروته.

كان بيزوس على رأس مؤشر بلومبرج من عام 2017 حتى يناير 2021، لكنه تراجع بسبب القفزة التي شهدتها أسهم شركة تسلا التي أعطت صدارة تصنيف أغنى أغنياء العالم إلى إيلون ماسك.

من المثير للدهشة بالتأكيد أن صافي ثروة ماسك قد انخفض من حوالي 340 مليار دولار في ذروتها في أواخر عام 2021 إلى حوالي 200 مليار دولار اليوم.

ومع ذلك، لا يزال سهم Tesla مرتفعًا بأكثر من 6 أضعاف منذ بداية عام 2020، في حين ارتفعت أسهم أمازون بأقل من الضعف.

أرباح التكنولوجيا تعدل قائمة الأغنياء

هل يخطف بيزوس لقب ماسك المفضل؟.. ثروته قفزت إلى 193 مليار دولار

كما تسببت أرباح شركات التكنولوجيا الصادرة خلال الأيام الأخيرة في تعديل قائمة بلومبرج للأثرياء هذا العام.

ارتفعت أسهم شركة ميتا الشركة الأم لموقع فيسبوك، بنسبة 20% يوم الجمعة بعد انفجار الأرباح، وارتفعت ثروة مؤسس الشركة مارك زوكربيرج بمقدار 40 مليار دولار هذا العام لتصل إلى 168 مليار مما جعله يحتل المركز الرابع في قائمة الأثرياء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...