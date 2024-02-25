‎بيركشاير هاثواي.. أكبر 5 شركات في محفظة أسهم وارن بافت

أحجمت شركة بيركشاير هاثواي المملوكة للملياردير وارن بافت، عن شراء أسهم جديدة بينما باعت أكثر من 6 أسهم في شركات كبرى متنوعة، في الربع الأخير من عام 2023، وذلك على الرغم من احتفاظها بحوالي 157 مليار دولار نقدًا .

ومن بين التحركات الرئيسية في الربع الرابع، قلصت بيركشاير هاثواي، حصتها الضخمة في شركة أبل الامريكية، في حين خفضت مراكز كبيرة في شركة HP، وشركة الإعلام Paramount Global باراماونت جلوبال.

في الوقت نفسه، تخارجت شركة بيركشاير هاثواي، من حصصها الصغيرة المتبقية في شركة بناء المنازل DR Horton، وشركة التكنولوجيا المالية البرازيلية StoneCo، وشركتين أخريين.

وأضافت بيركشاير هاثواي، إلى محفظتها المزيد من أسهم شركة الطاقة الأمريكية شيفرون، خلال الربع الرابع، فيما أظهرت إفصاحات أخرى أن بيركشاير اشترت أيضًا المزيد من شركة أوكسيدنتال بتروليوم في هذا الربع.

‎أكبر 5 شركات في محفظة أسهم بيركشاير هاثواي

ويعد سهم أبل رقم 1 في محفظة أسهم شركة بيركشاير ذات الأسهم الثقيلة في مؤشر داو جونز من حيث القيمة السوقية، حيث تستحوذ على 905.6 مليون سهم، بقيمة تصل إلى نحو 174.3 مليار دولار بنهاية 2023، بالمقارنة مع 55.3 مليار دولار عن 2022

كما حافظت شركة بيركشاير على ثباتها ملكيتها من الأسهم في بنك أوف أمريكا، حيث تمتلك 1.03 مليار سهما بقيمة 34.8 مليار دولار خلال عام 2023، بالمقارنة مع 34.2 مليار دولار في 2022.

كما أبقت المجموعة أيضًا على مراكزها الكبيرة في شركة أمريكان إكسبريس ( AXP)، الذي تمتلك فيه نحو 151.6 مليون سهما، بلغت قيمتهم نحو 28.4 مليار دولار بنهاية 2023، بالمقارنة مع 22.4 مليار دولار في 2022.

وجاءت حصة بيركشاير في أسهم شركة كوكا كولا، في المركز الرابع بين أكبر الشركات التي يستثمر فيها بافيت، حيث تمتلك شركة بافيت نحو 400 مليون سهم في كوكا كولا، بقيمة 23.6 مليار دولار في 2023.

وفي الترتيب الخامس بين أكبر الشركات التي تستثمر فيها شركة بيركشاير، جاءت شركة شيفرون الأمريكية للطاقة بعدد أسهم بلغ 126.1 مليون بقيمة تقدر بنحو 18.8 مليار دولار خلال عام 2023.

في نهاية عام 2023، كانت هذه هي أفضل 10 أسهم في وارن بافيت من حيث عدد الأسهم، وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي لشركة بيركشاير هاثاواي 13F، والذي تم نشره في 14 فبراير الماضي.

استراتيجية بيركشاير هاثاواي للاستثمار

يُعرف وارن بافيت، بأنه مستثمر يشتري ويحتفظ بالأسهم لسنوات وحتى عقود.

ولكن كان هناك دوران سريع في الآونة الأخيرة، في عام 2023، تخلص أسطورة الاستثمار من شركة بناء المنازل DR Horton والعديد من الأسهم المالية بعد بضعة أرباع فقط من شرائها للمرة الأولى.

في عامي 2022، و2021، قامت شركة بيركشاير هاثاواي بالتخلص من العديد من أسهم الأدوية، والتكنولوجيا الحيوية، بعد فترة وجيزة من فتح الرهانات عليها.

في عام 2020، باعت بيركشاير جميع أسهم شركات الطيران الخاصة بها وسط تأثير فيروس كورونا على السفر الجوي العالمي، بعد وقت قصير من شرائها.

أسهم شركة أبل

وفي نهاية عام 2023، بلغت قيمة حصة بيركشاير في شركة آبل المصنعة لهواتف آيفون 174.4 مليار دولار، حيث تشكل أسهم صانعة الهواتف الآن نصف إجمالي محفظة أسهم بيركشاير هاثاواي، ارتفاعًا من 6% في نهاية عام 2016، وساعدت شركة أبل في دفع الارتفاع الكبير في قيمة المحفظة خلال تلك الفترة.