خالد موسى العمراني

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“بيتك” الكويتي… بنك السلام ومستثمر آخر يدرسان الاستحواذ على “بيتك البحرين”

مجموعة “بيتك،” الكويتية، تمتلك بنكين في مملكة البحرين حاليا، منها “بيتك البحرين”.

خالد موسى العمراني
بنك السلام

أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك”، وهي أكبر بنك إسلامي في الكويت، أنها تلقت خطاب رغبة غير ملزم، من بنك بحريني، ومستثمر آخر، لشراء بيت التمويل الكويتي- البحرين “بيتك البحرين”.

خطاب رغبة للاستحواذ من بنك السلام البحريني

وتلقت مجموعة “بيتك” الكويتية، خطاب الرغبة، من بنك السلام البحريني، بالتحالف مع مستثمر آخر للقيام بالدراسات الواجبة للاستحواذ على حصة المجموعة في “بيتك البحرين”.

و”بيتك البحرين” هو بنك إسلامي تأسس في 2002 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة “بيتك” الكويتية تقريبا (بنسبة 99.999 %).

مجموعة “بيتك” الكويتية تمتلك بنكين في البحرين

وأضافت مجموعة “بيتك” الكويتية، في بيان لبورصة الكويت، الأحد، أن “بيتك البحرين”، يعد إحدى رخصتين مسرفتين تملكهما المجموعة في مملكة البحرين حاليا.

وأوضحت مجموعة “بيتك” الكويتية، إن ليس لهذه المعلومة، أي أثر مالي على المجموعة في الوقت الحالي.

وأضافت، أنها ستقوم بالإفصاح عن أي عن تطورات هذا الموضوع في حينها.

وسجلت مجموعة “بيتك” الكويتية، ربحا في أول 9 أشهر من 2023، بلغ 461.53 مليون دينار، مقارنة ب205.77 ملايين دينار ربح خلال الفترة نفسها من 2022، بزيادة 124.3 %.

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فريق التحرير

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