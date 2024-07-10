تغيير اسم بورصة دبي للطاقة

أعلنت بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، عن تغيير اسمها رسميا إلى “بورصة الخليجِ للسلعِ”، وذلك اعتبارًا من 2 سبتمبر 2024.

ويأتي هذا التغيير بعد انضمام مجموعة تداول السعودية القابضة “المجموعة” مؤخرا كمساهم جديد في البورصة، ليمثل مرحلة هامة في مسيرة نموها المتنامية وخططها للتوسعِ في المنطقة والعالم.

ويجسد الاسم الجديد – “بورصة الخليجِ للسلعِ – رؤية البورصة الشاملة والطموحة، ويكد التزامها بخدمة أسواقِ الطاقة والسلعِ في منطقة الخليجِ بأسرها. كما يتماشى مع مهمة البورصة في تعزيز الوصول إلى الأسواق وتوفير فرص تداول متنوعة للعملاء في مختلف أنحاء العالم.