“بلوهات” تدرس الاستحواذ على 60% من شركة تكنولوجيا مالية في الإمارات

تخطط شركة “بلوهات” (Blue Hat) الصينية لألعاب الواقع المعزز للاستحواذ على 60% من منصة التداول “جي تي سي مالتي تريدينج”، ومقرها دبي، وفقا لبيان صحفي.

وستستحوذ شركة “بلوهات”، على الحصة من خلال إصدارات أسهم عادية متعددة، ولم يتم الكشف عن القيمة الدقيقة للصفقة.

“بلوهات” تستكشف تداول الذهب بمساعدة الذكاء الاصطناعي

وستساعد عملية الاستحواذ شركة Blue Hat على استكشاف تداول الذهب، والمعادن الثمينة الأخرى، والمشتقات المالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وفقًا للبيان.

ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي الاستحواذ إلى تعزيز الخدمات المالية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لشركة Blue Hat.

“يمثل الاستحواذ على منصة “GTCM“، المرحلة الأولى من تعاوننا بعد اتفاقية التعاون الإطارية مع مجموعة GTC.. إننا لا نزال ملتزمين بمواصلة استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة المالية، ودفع خدماتنا ومنتجاتنا نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي”، وفق تصريحات تشين شياو دونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Blue Hat.

أهداف شركة Blue Hat من الاستحواذ

ويتوقع الطرفان، أن يؤدي التعاون إلى تقدم كبير في الخدمات المالية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز النمو في صناعة التكنولوجيا المالية.

وفقًا لأحدث البيانات، تبلغ القيمة السوقية لشركة Blue Hat حاليًا 64.81 مليون دولار أمريكي.

على الرغم من النمو الكبير في إيرادات الشركة في الأشهر الاثني عشر الأخيرة اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مع زيادة مذهلة قدرها 3255.57%، فمن المهم ملاحظة أن هذا النمو لم يُترجم إلى ربحية، حيث أعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي قدره -15.53٪ خلال نفس الفترة.