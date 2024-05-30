بلاك روك أكبر صندوق بيتكوين في العالم بـ 19.6 مليار دولار

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن صندوق iShares Bitcoin Trust المتداول للبيتكوين التابع لشركة “بلاك روك”، أصبح أكبر صندوق في العالم لأكبر عملة مشفرة في العالم، حيث جمع ما يقرب من 20 مليار دولار من إجمالي الأصول منذ إدراجه في الولايات المتحدة في كانون الثاني / يناير.

وذكر التقرير نقلاً عن بيانات جمعتها “بلومبيرغ” أن الصندوق المتداول في البورصة احتفظ بـ 19.68 مليار دولار من رموز بيتكوين، متجاوزاً 19.65 مليار دولار من صندوق “غراي سكايل بيتكوين”.

وعندما تم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة التسعة الجديدة في يناير، كان لدى صندوق “غراي سكايل” حوالي 29 مليار دولار من الأصول.

ويراقب محللو السوق عن كثب التدفقات النسبية إلى صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة “بلاك روك” وخارج صندوق “غراي سكايل بيتكوين”، منذ أن وافق المنظمون الأمريكيون على إطلاق تسعة صناديق استثمار متداولة جديدة وتحويل صندوق “غراي سكايل” للتداول العام إلى منتج متداول في البورصة في 10 يناير.