بريفان هوارد تدير استثمارات في أبوظبي بـ 10 مليارات دولار

تدير شركة “بريفان هوارد لإدارة الأصول” من سوق أبوظبي العالمي استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار مما يمثل أحد أكثر الاستثمارات جرأة بين الشركات التي تأسست في المدينة، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” اليوم.

وتمثل هذه الاستثمارات أقل بقليل من ثلث إجمالي أصولها البالغة 35 مليار دولار وأكثر مما تديره من لندن أو نيويورك.

وقد افتتحت شركة “بريفان هوارد” مكتبها في سوق أبوظبي العالمي في شباط / فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين زاد عدد فريقها المحلي إلى أكثر من 80 شخصاً، حسب ما قال أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن التفاصيل خاصة. وقالوا إن الشركة تتطلع إلى إضافة طابق إضافي لاستيعاب الموظفين الذين يتدافعون للتنقل.

ومن بين مديري محفظة بريفان هوارد ذوي الأسماء الكبيرة الذين ينتقلون إلى أبوظبي، فيل هيلسك ولويس باسجر. كما انتقل أعضاء الفريق الذي يدير الأموال بموجب توجيهات تعهد بالاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل UCITS الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، ومنهم مديرا الأموال بول شانتا وبيتر ميكليجون، إلى الإمارة.

وفي ظهور علني نادر العام الماضي، قال الملياردير آلان هوارد إن أبوظبي يمكن أن تصبح مركزاً مالياً عالمياً. ومع انتقال المزيد من صناديق التحوط، ستقوم البنوك أيضاً بنقل كبار موظفيها، مما يخلق منظومة تجارية، كما قال هوارد في ذلك الوقت.

وقد بذلت الإمارة، موطن صناديق الثروة التي تسيطر على أصول تزيد قيمتها عن 1.5 تريليون دولار، جهوداً كبيرة لتحويل نفسها إلى مركز مالي رئيسي. ومن خلال الترويج لنفسها على أنها “عاصمة رأس المال”، تمكنت المدينة من جذب عمالقة الاستثمار مثل راي داليو، الذي افتتح فرعاً لمكتب عائلته هناك. كما حصلت شركة “تي سي آي لإدارة الصناديق” TCI Fund Management التابعة لكريس هوهن وشركة “كيركوسوالد لإدارة الأصول” Kirkoswald Asset Management التابعة لـ غريغ كوفي على تراخيص مؤخراً.

وقد أعلن سوق أبوظبي العالمي في 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2023 عن التزام 14 مؤسسة مالية كبرى تدير أصولاً بقيمة 452 مليار دولار أمريكي بتأسيس عمليات جديدة في سوق أبوظبي العالمي، كما ذكر في بيان على موقعه الإلكتروني.

ويعتبر “روتشيلد وشركاه” و”مورغان ستانلي” من بين البنوك الاستثمارية العالمية التي افتتحت أبوابها في أبو ظبي، حيث تواصل عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية جذب المزيد من الأموال والشركات المالية الدولية.