فريق التحرير by فريق التحرير

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بريطانيا ثاني أكبر مستثمر في السعودية بـ 16 مليار دولار

أصبح السوق السعودي من أكثر 10 دول في العالم جاذبية من الناحية الاستثمارية في عام 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير

تعتبر المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السعودية بحوالي 16 مليار دولار بأسهم استثمارية، كما كشف وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح خلال جلسة حوارية ضمّت وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، ضمن فعاليات مؤتمر “Great Futures” في مدينة الملك عبدالله المالية بالرياض.
وتطرق وزير الاستثمار السعودي إلى تسارع جذب الاستثمارات وتنوعها، وأنّ الكثير من الشركات اختارت المملكة بصفتها محتضن الاستثمار، منها 52% شركات بريطانية كبرى وشركات واعدة، مما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أصبح السوق السعودي من أكثر 10 دول في العالم جاذبية في عام 2024.
وقال: “إنّ قطاع الاستثمار يعتمد بشكل كبير على البنوك والاستثمار في المجال المالي، مبينًا أنّ المملكة تعد أكثر الاقتصادات تسارعًا خلال الأعوام الستة الماضية.
بدوره، قال وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، إنّ المملكة حققت نجاحات كبيرة وواسعة في مجالات الاستثمار بين البلدين، وأكد أنّ هذا التعاون الاقتصادي مستمر لعدة عقود قادمة.
وأفاد بأنّ التعاون الاقتصادي بين المملكتين يبيّن عمق العلاقات والتعاون المشترك، حيث إنّ المملكة المتحدة تحرص على المشاركة في التطور السعودي في المجالات كافة، وقال إنّ التطور الملحوظ في المملكة وسهولة الوصول للاستثمار في السوق السعودي، وانتهاز الفرص الاستثنائية للمستثمرين أمر مهم لجذب المستثمرين من المملكة المتحدة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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