“بدجت” السعودية تستحوذ على حصة الأغلبية في شركة شحن إماراتية

وقعت شركة الجذور الراسخة للنقل بالشاحنات “رحال”، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة “بدجت” السعودية لتأجير المركبات، اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على حصة 70٪ في وكيل الشحن الإماراتي “أوفرسيز ديفيلوبمنت“.

وقالت “بدجت“، في إفصاح لبورصة “تداول” السعودية، إن قيمة الصفقة بلغت 13.3 مليون درهم (حوالي 13.6 مليون ريال سعودي).

“بدجت” تستكمل استحواذها على فروع “أوفرسيز ديفيلوبمنت”

وفي نوفمبر الماضي، كانت “رحال” قد استحوذت على حصة 70٪ في الشركة السعودية التابعة لشركة Overseas Development، بعد أن وقعت في يوليو 2022 مذكرة تفاهم يمكن أن تشهد أيضًا استحواذها على حصة بنفس الحجم في وحدة “Overseas” في الكويت.

وخلال 2023، شهدت شركة “بدجت”، السعودية نموًا ملحوظًا في أرباحها، حيث بلغ صافي ربحها بعد الزكاة والضريبة 277 مليون ريال سعودي (73.89 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2022.

ويرجع هذا النمو إلى زيادة استخدام أسطول الشركة المتنامي في خدمات التأجير قصيرة، وطويلة الأجل، بالإضافة إلى زيادة مبيعات السيارات المستعملة.

شركة “أوفرسيز ديفيلوبمنت”

وتأسست شركة “أوفرسيز ديفيلوبمنت“( Overseas Development)، عام 1976 في جدة، وهي تقدم خدمات لوجستية، وشحن، وخدمات شحن، خاصة بالصناعة في جميع أنحاء السعودية، ولها فروع في الكويت، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان.

كما تقدم الشركة خدمات التخليص الجمركي، بحسب موقعها الإلكتروني.