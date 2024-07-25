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باوشان الصينية تستثمر مليار دولار في مشروع  سعودي

يركز مشروع تصنيع الألواح الفولاذية في السعودية على تقديم الإمدادات لصناعات النفط والغاز وبناء السفن

محرر في الموقع by محرر في الموقع

أعلنت شركة “باوشان للحديد والصلب”، أكبر منتجة للصلب في الصين، أنها رفعت استثمارها في مشروع تصنيع الألواح الفولاذية في السعودية بأكثر من الضعف ليصل إلى مليار دولار، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وستمتلك الشركة المعروفة اختصاراً باسم “باوستيل” حصة 50% في المشروع المشترك، وفقاً لبيان صادر عن بورصة شنغهاي. كما ضاعفت شركة النفط العربية السعودية (أرامكو) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمارهما إلى 500 مليون دولار لكل منهما، مما يمنحهما حصة 25% لكل منهما في المشروع.

وسيركز المشروع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 1.5 مليون طن من الألواح الفولاذية، على تقديم الإمدادات لصناعات النفط والغاز وبناء السفن والتشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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