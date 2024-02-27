باركن تكشف عن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

أعلنت شركة “باركن”، عن عزمها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي.

وسيُطرح 749,700,000 سهم بقيمة اسمية 0.02 درهم للسهم الواحد، تمثل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

ويُمكن للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين المؤهلين في دول أخرى المشاركة في الاكتتاب، حيث تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 5 مارس 2024 وتستمر حتى 12 مارس 2024، بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين في 5 مارس 2024 وتستمر حتى 13 مارس 2024.

باركن.. هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

سيبلغ رأس مال الشركة، كما في تاريخ الإدراج (“الإدراج”)، 60,000,000 درهم إماراتي مقسمة إلى 3,000,000,000 سهم مدفوعة بالكامل، حيث تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 0.02 درهم إماراتي.

بعد اكتمال الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر، باعتبار توقعات توزيع الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح في أكتوبر 2024 عن النصف الأول من عام 2024، وذلك مع قيام المستثمرين بشراء أسهم مؤهلة للحصول على كامل توزيعات الأرباح عن النصف الأول من عام 2024.

بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 وما بعدها، فإنّ الحد الأدنى لتوزيع الأرباح سيكون الأعلى بين الخيارين التاليين: (1) 100% من الأرباح السنوية، و(2) التدفق النقدي الحر إلى حقوق الملكية مع مراعاة متطلبات الاحتياطي القابل للتوزيع.

وتُقدم الشركة المزيد من التفاصيل حول الطرح العام الأولي في نشرة الاكتتاب وإعلان الاكتتاب العام.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي (“القبول”) في مارس 2024.