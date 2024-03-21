فريق التحرير by فريق التحرير

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“باركن” ترتفع 30% في أولى دقائق تداولها بسوق دبي المالي

تأتي هذه الزيادة بعد تعيين الشركة “إكس كيوب” (XCUbe) كموفر للسيولة لأسهمها، مما سيسهل على المستثمرين تداولها ويقلل من فروقات أسعار العرض والطلب.

فريق التحرير by فريق التحرير
باركن

في بداية قوية، ارتفعت أسهم شركة “باركن” بنسبة 30% في أولى دقائق تداولها في سوق دبي المالي اليوم الخميس، ليصل سعر السهم إلى 2.73 درهم.

وتأتي هذه الزيادة بعد تعيين الشركة “إكس كيوب” (XCUbe) كموفر للسيولة لأسهمها، مما سيسهل على المستثمرين تداولها ويقلل من فروقات أسعار العرض والطلب.

اهتمام كبير بشركة باركن

وحظيت الشركة، باهتمام كبير خلال الاكتتاب العام، حيث تلقت طلبات بقيمة 259 مليار درهم (71 مليار دولار) لشراء 25% من أسهمها، أي ما يعادل تغطية الاكتتاب 165 مرة.

باركن

وقد تم تحديد السعر النهائي للاكتتاب عند الحد الأقصى للنطاق السعري البالغ 2.1 درهم للسهم، ليصل إجمالي ما ستحصل عليه الشركة من الطرح إلى 1.57 مليار درهم (429 مليون دولار).

وتمتلك “باركن” عقد امتياز مع هيئة الطرق والمواصلات مدته 49 عامًا، يمنحها حقوقًا حصرية لتشغيل جميع مرافق المركبات العامة الحالية والجديدة التابعة للهيئة.

وتشمل أصول الشركة جميع مواقف المركبات العامة المدفوعة على الشوارع وخارجها في دبي، بالإضافة إلى 91% من إجمالي سوق مواقف المركبات المدفوعة الجانبية في الإمارة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...