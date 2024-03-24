11 مليار دولار لشراء “باراماونت”.. أحدث عروض هوليوود

شركة أبولو غلوبال مانغمنت، العملاقة للأسهم الخاصة عرضت 11 مليار دولار لشراء ستوديو باراماونت غلوبال للأفلام والمسلسلات في هوليوود، مالك شبكة قنوات سي بي إس، ومنتج سلسلة أفلام Top Gun الشهيرة.

ستوديو باراماونت في هوليود

يعتبر استوديو الأفلام، جوهرة مجموعة شركات باراماونت الإعلامية، مع مكتبة أفلام موسعة تتضمن كلاسيكيات مثل “The Godfather”، و”Breakfast at Tiffany’s”، بالإضافة إلى الامتيازات الرائجة مثل “Mission: Impossible”، و”Star Trek”، وفق تقرير وول ستريت جورنال.

ومن الواضح أن ذلك لن يشمل شبكة CBS وشبكات الكابلات التابعة لشركة Paramount Global مثل BET وComedy Central وNickelodeon وMTV، أو وحدة أعمال البث التي تتضمن Paramount+ وPluto TV.

كانت شاري ريدستون، المساهم المسيطر في مجموعة وسائل الإعلام من خلال حصتها في الشركة الأم National Amusements، مترددة في التخلي عن الاستوديو الذي استحوذ عليه والدها، الراحل سومنر ريدستون، في عام 1994.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن ريدستون لم يكن مقتنعا بعرض أبولو للاستوديو، وبدلا من ذلك يتفاوض على صفقة منافسة مع الملياردير ديفيد إليسون، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

عروض شراء ستوديو باراماونت في هوليود

إن عرض أبولو المبلغ عنه لعمليات استوديو باراماونت أكبر من القيمة السوقية لشركة باراماونت جلوبال بأكملها (7.3 مليار دولار اعتبارًا من 19 مارس). قد تتضمن الصفقة المقترحة بعض الافتراضات بشأن ديون شركة باراماونت جلوبال طويلة الأجل (والتي بلغت 14.6 مليار دولار في نهاية عام 2023).

أغلقت أسهم شركة باراماونت جلوبال مرتفعة بنسبة 11.8% يوم الأربعاء وفقًا لتقرير المجلة، لتصل إلى 12.51 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما عزز قيمتها السوقية إلى ما يقرب من 8.7 مليار دولار أمريكي. ولا يزال السهم أقل بكثير من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 24 دولارًا للسهم.

في الأشهر الأخيرة، كانت شركة باراماونت جلوبال هدفًا للعديد من سيناريوهات الاندماج والاستحواذ المختلفة.

محادثات دمج Paramount Global

وأجرى ديفيد إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة Skydance Media، محادثات مع Shari Redstone، التي تمتلك شركة National Amusements Inc.، حصة تصويت مسيطرة تبلغ 77٪ في Paramount Global، حول شراء NAI.

الاقتراح، وفقًا للمصادر، هو أن يستحوذ الكونسورتيوم على حصة مسيطرة في شركة National Amusements التي سيستخدمونها لاحقًا لدمج Skydance مع Paramount Global بالكامل.

تعتبر عائلة ريدستون أن الأصول الإعلامية مقومة بأقل من قيمتها وتقوم باستكشاف الخيارات.

قدمت مجموعة ألين الإعلامية التابعة لبايرون ألين عرض استحواذ غير مرغوب فيه بقيمة 30 مليار دولار للاستحواذ على باراماونت جلوبال، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح من هم شركاؤه الماليون. ناقش رئيس باراماونت بوب باكيش، والرئيس التنفيذي لشركة وارنر براذرز ديسكفري، ديفيد زاسلاف، في ديسمبر فكرة دمج WBD وParamount Global لفترة وجيزة، لكن هذه الفكرة تم تجميدها.

في مكالمة أرباح Paramount Global للربع الرابع من عام 2023 الشهر الماضي، سُئل رئيس باراماونت بوب باكيش، عن التقارير الخاصة بمحادثات الصفقة.. فقال “فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، انظر إلى باراماونت، فنحن نبحث دائمًا عن طرق لخلق قيمة للمساهمين.

وأضاف باكيش:” لكي نكون واضحين، هذا لجميع المساهمين..لكنني لن أعلق على أي تكهنات أو جدول زمني، وما إلى ذلك.. لكن من الواضح أن هذا شيء نركز عليه”.

وفي الوقت نفسه، أجرت شركتا Paramount Global وComcast مؤخرًا محادثات مبكرة حول إمكانية توحيد Paramount + وPeacock التابعة لـ NBCUniversal في نوع من الشراكة أو المشروع المشترك.

شركة شركة باراماونت جلوبال تسرح موظفين

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة باراماونت جلوبال أنها ستسرح حوالي 800 موظف في جميع أنحاء العالم، أي ما يقدر بنحو 3% من عدد موظفيها.

وكتب باكيش، في مذكرة بتاريخ 13 فبراير الماضي، للموظفين: “ستساعدنا هذه التعديلات في البناء على زخمنا وتنفيذ رؤيتنا الإستراتيجية للعام المقبل، وأعتقد اعتقادًا راسخًا أن لدينا الكثير لنتحمس له”.

وقالت الشركة إنها تتوقع تحصيل مليار دولار مقابل عمليات تسريح العمال وشطب المحتوى في الربع الأول من عام 2024؛ ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص حوالي 800 مليون دولار للبرمجة.

وتتكون مكتبة باراماونت بيكتشرز من أكثر من 1000 عنوان فيلم مع حقوق الحصول على 2500 عنوان إضافي، تضم أفلامًا لكبار صانعي الأفلام، بما في ذلك مارتن سكورسيزي، وجيه جيه أبرامز، ومايكل باي.

تضم مكتبتها أفلام Star Trek وGodfather وTransformers وIndiana Jones وScream وMission: Impossible، بالإضافة إلى الأفلام الحائزة على جوائز الأوسكار مثل Braveheart وForrest Gump وTitanic. تنتج Paramount Television Studios برامج عبر جميع منصات الوسائط لتوزيعها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك “Reacher” و”Tom Clancy’s Jack Ryan” (Prime Video)؛ “أمريكان جيجولو” (شوتايم)، “ستايشن إليفن” (ماكس)؛ و”The Haunting of Hill House” (نيتفليكس).

كان لدى Apollo Global اعتبارًا من نهاية عام 2023 أصولًا تحت الإدارة بقيمة 75.9 مليار دولار مع محفظة استثمارية تشمل أكثر من 190 شركة، بما في ذلك ADT وCox Media Group وLegendary Entertainment وYahoo Inc.