فريق التحرير by فريق التحرير

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انتحال اسم صندوق الاستثمارات لطلب حوالات مالية في السعودية

شدد على أن الصندوق لا يُقدم خدماته مباشرة للأفراد.

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي تحذيرا يطالب بعدم الوقوع في فخ الاحتيال الذي ينتحل اسمه لغاية جمع الأموال أو الحوالات المالية غير المشروعة.

وأكد الصندوق بشدة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة احتيالية من خلال تطبيق كلنا أمن.

هذا التحذير جاء على الصفحة الرسمية للصندوق على منصة “إكس”، حيث شدد على أن الصندوق لا يُقدم خدماته مباشرة للأفراد.

ويأتي هذا التحذير ضمن سلسلة من التحذيرات التي أطلقها الصندوق سابقًا بشأن الأنشطة الاحتيالية التي تستخدم اسمه دون وجه حق، مؤكدًا على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط.

وفي سياق متصل، أعلن أمس الصندوق بالتعاون مع مجموعة السعودية عن تحويل شركة السعودية للهندسة الجوية إلى شركة وطنية رائدة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية ورفع مستوى الكفاءة، والاستفادة من فرص النمو المتوقعة.”

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فريق التحرير

فريق التحرير

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