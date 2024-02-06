ألمانيا تبني محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز والهيدروجين بتكلفة 17 مليار دولار

وافقت الحكومة الألمانية على تخصيص 17 مليار دولار، لبناء محطات توليد الكهرباء بالغاز والتي يمكنها أن تكون قادرة أيضا على للعمل بالهيدروجين.

وتستهدف الحكومة الألمانية من هذه الخطوة تشغيل المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء من خلال الغاز الطبيعي، ثم تكون قادرة على العمل بالهيدروجين المحايد مناخيا.

ومن المقرر طرح إنشاء 4 محطات بقدرة 2.5 جيجا واط في عطاء في خطوة أولية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، التي نقلت عن مصادر أن تقديرها لإجمالي التكاليف الخاصة بالمحطات سوف يصل إلى نحو 17.2 مليار دولار على مدار 20 عاما المقبلة.

مخاوف استثمارية

وتخشى شركات الطاقة العاملة في ألمانيا، الاستثمار بهذه المحطات لأنه من غير المتوقع أن تكون محطات الطاقة الجديدة مربحة، وتنتظر هذه الشركات طرح الحكومة آلية التمويل والقدرة الخاصة ببناء هذه المحطات.

وفقا لبيان وزارة الاقتصاد الألمانية، فإنه تم الاتفاق على وضع مفاهيم لآلية القدرة، التي يمكن من خلالها تعويض مشغلي المحطات الكهربائية في المستقبل عن القدرات التي يحتفظون بها.

وقالت الوزارة إنه يجب أن يتم تسريع إجراءات الموافقة على بناء المحطات الكهربائية الموجودة في استراتيجية محطات توليد الكهرباء، لتمكين تحويل المحطات بالكامل إلى العمل الهيدروجين المحايد بيئيا بين عامي 2035 و2040.

وتستهدف الحكومة الألمانية الوصول بنسبة الكهرباء النظيفة إلى نحو 80% بحلول عام 2030 من مزيج الطاقة المستخدمة، وتصل نسبة الكهرباء النظيفة حاليا أكثر من 50% من الكهرباء المولدة في ألمانيا.