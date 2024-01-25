تدشين المنصة الرقمية الكبرى للفرص الاستثمارية جنوب السعودية

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، المنصة الرقمية للفرص الاستثمارية الكبرى بمنطقة عسير جنوب السعودية، لمشاريع بقيمه ٣,٧ مليار ريال.



كما زار المختبر الهندسي للعينات؛ الذي يُعنى باختبارات التربة والإسفلت والخرسانة، واطلع على الخطة التشغيلية وآلية عمل المختبر، حيث أُجريت اختبارات لأكثر من 8 آلاف عينة خلال العام الماضي، منوهاً بأهميته لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أعلى مواصفات الجودة.



كما زار معرض العينات الحضرية الذي يحتضن أدوات لمشاريع الحدائق والطرق والإنارة والكباري والانفاق وواجهات المباني ولوحات الطرق والمباني لأكثر من 45 شركة متخصصة، كما يضم أحدث التقنيات المستخدمة في مشاريع المنطقة، حيث يعتبر المعرض الأول من نوعه في عسير.



ووقف الحقيل، خلال جولته التفقدية على مشروع تطوير حديقة الأندلس؛ والتي تُعد من أكبر حدائق أبها، إذ يهدف المشروع لأن تكون الحديقة مفتوحة ومفعمة بالأنشطة الترفيهية، ودمجها بمجموعة من الخدمات المبتكرة وفقاَ لأعلى المواصفات، لجعلها نموذجاَ من نماذج تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن.



متابعة سير الأعمال بالمشاريع التنموية في منطقة عسير، والوقوف على آخر المستجدات في مشروع “بهجة” وملف “معالجة التشوه البصري.



كما التقى الحقيل، عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال في منطقة عسير، حيث ناقش اللقاء الفرص الاستثمارية التي توفرها الوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني ضمن البرامج والمبادرات التنموية لتحفيز الاستثمار في القطاع وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين.



من عسير الحبيبة أرض التنمية المستمرة والطبيعة الخلابة والمشاريع الابتكارية المميزة.



سعيد بالنهضة التي تشهدها المنطقة والدعم الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة في جميع المجالات ومختلف الأصعدة خصوصًا المشاريع البلدية والسكنية، ومما سرني اليوم تدشين المنصة الرقمية للفرص… pic.twitter.com/eHzwtcHtdY — ماجد الحقيل (@majedhogail) January 24, 2024