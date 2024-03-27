المملكة القابضة تخطط لتوزيع أرباح بقيمة 267 مليون دولار

تخطط شركة المملكة القابضة لتوزيع أرباح تزيد عن مليار ريال سعودي (267 مليون دولار) لعام 2023 على الرغم من انخفاض الأرباح بنسبة 85%.

واقترح مجلس إدارة الشركة الاستثمارية، التي أسسها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، توزيع أرباح نقدية بنسبة 2.8%، بإجمالي 1.03 مليار ريال سعودي، لعام 2023، بشرط موافقة المساهمين.

وانخفض صافي الربح إلى مليار ريال سعودي (270 مليون دولار) العام الماضي، مقارنة بما يقل قليلا عن 7 مليارات ريال سعودي في العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية، إن الانخفاض يعزى إلى مكسب لمرة واحدة في بيع نصف حصتها في فورسيزونز القابضة عام 2022، لكن لم يتم الاعتراف بمثل هذا المكسب في العام الحالي.

وأفادت شركة المملكة القابضة عن ارتفاع الرسوم المالية وتكاليف التشغيل في قطاع الفنادق والقطاعات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات توزيعات الأرباح.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 8.5% على أساس سنوي إلى 2.7 مليار ريال سعودي، مدفوعة بارتفاع إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.

وانخفضت ربحية السهم إلى 0.27 ريال سعودي في عام 2023 من 1.88 ريال سعودي في عام 2022.