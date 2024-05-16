بقيمة 6.7 مليارات دولار.. الملياردير الأمريكي وارن بافيت يفاجئ الجميع بصفقة ضخمة

كشف الملياردير الأمريكي وارن بافيت أخيرًا عن رهانه الجديد، وهو استحواذ مجموعته بيركشاير هاثاواي على شركة تشب “Chubb” للتأمين على الممتلكات والحوادث، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 6.7 مليارات دولار.

تفاصيل صفقة وارن بافيت

اشترت بيركشاير هاثاواي المملوكة لـ وارن بافيت ما يقرب من 26 مليون سهم في شركة تشب، مما يجعلها تاسع أكبر حيازة للشركة في نهاية مارس 2024، كما قفز سعر سهم تشب بنسبة 7% تقريباً في التداولات الممتدة بعد الإعلان عن الصفقة، بينما ارتفع السهم بنسبة 12% منذ بداية العام.

تعتبر شركة تشب، التي تتخذ من زيوريخ مقراً لها، ثمرة اندماج عام 2016 بين شركتي التأمين “Ace Limited” و “Chubb الأصلية”، وذلك مقابل 29.5 مليار دولار نقداً ومبادلة أسهم.

يتمتع إيفان جرينبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة تشب، بعلاقات عائلية وثيقة بصناعة التأمين، حيث أنه ابن موريس غرينبيرج، الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة التأمين العملاقة “AIG”.

بصمة بيركشاير في صناعة التأمين

تتمتع بيركشاير هاثاواي بوجود كبير في صناعة التأمين، بدءًا من شركة التأمين على السيارات “Geico” وحتى شركة إعادة التأمين العملاقة “General Re” وعدد من شركات التأمين على المنازل والحياة.

في خطوة أخرى للتوسع، استحوذت المجموعة على شركة التأمين “Alleghany” في عام 2022 وذلك مقابل 11.6 مليار دولار.

وفي المقابل، خرجت بيركشاير مؤخرًا من مراكزها في شركتي “Markel” و “Globe Life” في نفس الصناعة.

سرية صفقة مجموعة الملياردير الأمريكي وارن بافيت

وتميزت صفقة استحواذ بيركشاير على تشب بكونها سرية للغاية، لمدة ربعين، حيث حصلت الشركة على معاملة سرية للحفاظ على تفاصيل الصفقة طي الكتمان، ولم يُطرح موضوع هذه الصفقة في الاجتماع السنوي لشركة بيركشاير في أوماها في وقت سابق من هذا الشهر.

أثار ذلك تكهنات حول طبيعة الاستحواذ، حيث رجح البعض أن يكون الهدف هو أسهم أحد البنوك، حيث قفز أساس تكلفة المجموعة لحيازات أسهم “البنوك والتمويل والتأمين” إلى 1.4 مليار دولار في الربع الأول بعد زيادة قدرت بـ 3.59 مليارات دولار في النصف الثاني من العام الماضي. وفقاً لإيداعات بيركشاير المنفصلة.

يُعدّ طلب بيركشاير لمثل هذه المعاملة أمرًا نادرًا نسبيًا، وكانت آخر مرة حافظت فيها الشركة على سرية عملية شراء عندما اشترت شركتي شيفرون وفيريزون في عام 2020.