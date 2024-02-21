السعودية والإمارات الوجهة المفضلة لصفقات مستثمري مصر الخارجية

أصبحت السعودية، هي الوجهة المفضلة لصفقات المستثمرين المصريين مصر الخارجية، تلتها الإمارات، والكويت، على الترتيب.

فيما احتلت أمريكا، صدارة الدول الراغبة في الاستثمار بمصر، عبر صفقات الاستحواذ على الشركات المصرية، تلتها السعودية، والإمارات على الترتيب.

الوجهة المفضلة لصفقات المستثمرين المصريين

واستحوذت السعودية، على 25 صفقة من إجمالي صفقات الدمج والاستحواذ المصرية العابرة للحدود خلال 2023، تلتها الإمارات، والكويت على الترتيب في قائمة الوجهات المفضلة لصفقات مستثمري مصر الخارجية.

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب المهتمين بالشركات المصرية، فقد احتلت الولايات المتحدة الصدارة بـ 14 صفقة، تليها السعودية والإمارات على الترتيب، وفقا لتقرير صدر عن مكتب بيكر ماكنزي للمحاماة.

وألقت التوترات الجيوسياسية، وتحديات الاقتصاد الكلي، خلال عام 2023، بظلال ثقيلة على صفقات الدمج والاستحواذ في مصر، والتي انخفضت بنسبة 53% على أساس سنوي لتصل إلى 139 صفقة، بينما تراجعت قيمتها الإجمالية بنسبة 62% إلى 3.5 مليار دولار.

انتعاشة في النصف الثاني

شهد النصف الثاني من 2023 ارتفاعا قدره 383% في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ، بالمقارنة مع النصف الأول، لتبلغ 2.8 مليار دولار، كما قفز عدد الصفقات أيضا بنسبة 32% إلى 79 صفقة.

وقال الشريك بمكتب حلمي وحمزة وشركائهما (بيكر ماكنزي بالقاهرة) هاني ناصف: “بينما واجهت عمليات الدمج والاستحواذ في مصر تحديات ملموسة على مدار عام 2023، فإن الارتفاع في القيمة الإجمالية للصفقات خلال الـ6 أشهر الأخيرة من 2023 يشير إلى مرونة السوق”.

الصفقات العابرة للحدود

انخفضت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود – بما يشمل الصفقات الواردة والصادرة – بنسبة 80% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار على أساس سنوي خلال 2023، في حين زادت قيمة الصفقات المحلية إلى 1.8 مليار دولار خلال العام، على الرغم من تراجع عددها بنسبة 51% خلال الفترة ذاتها.