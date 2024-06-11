فريق التحرير by فريق التحرير

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المغرب يحقق طفرة قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

شهد المغرب طفرة قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت 13.1 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

فريق التحرير by فريق التحرير
الاستثمار في المغرب

أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن تحقيق بلاده رقماً قياسياً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت 13.1 مليار درهم منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نيسان/أبريل الماضي.

وجاء هذا الإعلان خلال كلمته أمام مجلس النواب المغربي، حيث أكد أخنوش أن المملكة نجحت في جذب مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، كان آخرها توقيع اتفاقية لإنشاء وحدة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 12.8 مليار درهم.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، من المتوقع أن توفر هذه الوحدة الصناعية الجديدة حوالي 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وتشير هذه الأرقام إلى ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد البلاد وإمكاناته الواعدة، ويعكس ذلك الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به المملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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