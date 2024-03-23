باستثمارات 2.3 مليار دولار .. المغرب يبدأ تصنيع بطاريات السيارات محليًا

أعلن المغرب عن تأسيس أول منطقة صناعية مخصصة لتصنيع وإنتاج بطاريات السيارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.

وتقع منطقة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية على مساحة تمتد إلى نحو 283 هكتاراً على بعد 100 كيلومتر جنوب مدينة الدار البيضاء.

ومن المتوقع أن تستقطب استثمارات أولية بقيمة تقدر بنحو 24 مليار درهم (ما يعادل نحو 2.3 مليار دولار)، كما ستوفر ما يصل إلى نحو 4 آلاف فرصة عمل.

ووفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة في المغرب، فإن المنطقة ستكون مخصصة لأنشطة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وجميع مكوناتها، بما في ذلك إنتاج مبدئيات المواد الكاثودية وتدوير “الكتلة السوداء”.

أول منطقة صناعية لبطارية السيارات الكهربائية

وتتميز المنطقة الصناعية الجديدة بموقعها الاستراتيجي المتميز ، حيث تقع على بعد 100 كيلو متر من جنوب مدينة الدار البيضاء، بالقرب من المجمع الصناعي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) الذي يُصنف الأكبر في العالم من حيث إنتاج الأسمدة، وتوجد في محيطه عدة استثمارات في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.

وتتميز المنطقة أيضا بتنوع الأنشطة، حيث تستقطب المنطقة أنشطة صناعية متنوعة، بما في ذلك صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات وصناعة السيارات والخدمات المرتبطة بها، بالإضافة إلى ذلك ستوفر المنطقة 4 آلاف فرصة عمل في المرحلة الأولى.

ومن جانبه، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأسيس منطقة صناعية في المغرب تكون مخصصة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

وأضاف “مزور”، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تُعدّ الأولى من نوعها في المغرب، وأن العمل قد بدأ بالفعل على تنفيذ أولى الاستثمارات في المنطقة.

وأشار الوزير، إلى مشروع مشترك بين شركة تصنيع مكونات البطاريات الصينية “سي إن جي آر” (CNGR) وصندوق الاستثمار الخاص الأفريقي “المدى” (Al Mada) الذي يقع مقره في المغرب.

ومن المقرر أن تبدأ مشروعات استثمارية أخرى في مجال الصناعة الكيميائية لتثمين منتجات مجموعة “OCP”، المملوكة للحكومة المغربية وثاني أكبر منتج للفوسفات في العالم.

ويتوقع أن تستقطب المنطقة مشاريع استثمارية ضخمة في المستقبل القريب لبحث سبل توسيعها.