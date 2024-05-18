المعمورة التابعة لـ “مبادلة للاستثمار” تتكبد خسائر بقيمة 315 مليون دولار

كشفت شركة “المعمورة دايفيرسيفايد غلوبال هولدنغ”، التي تصدر الديون نيابة عن “مبادلة للاستثمار“، صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، أنها تتوقع خسارة ائتمانية بنحو 315 مليون دولار مرتبطة بقروض صادرة لصالح شركة “سيغنا” العقارية النمساوية المفلسة حالياً، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

ويقدم هذا الإعلان نظرة جديدة حول حجم استثمارات “مبادلة” مع شركة العقارات النمساوية، التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في نهاية العام الماضي.

وقد أقرت شركة “المعمورة” بخسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 1.16 مليار درهم (315 مليون دولار) متأتية من استثمارات القروض في “سيغنا برايم” و”سيغنا ديفلوبمنت”، بحسب تقرير سنوي نُشر أمس الجمعة.

وقدمت “مبادلة” في وقت سابق مطالبات بقيمة 713 مليون يورو من “سيغنا” ومؤسسها رينيه بنكو في غرفة التجارة الدولية.

وتُعد “سيغنا” من أبرز ضحايا الاضطرابات الأخيرة في أسواق العقارات. كانت الشركة تمتلك حصصاً في عقارات رفيعة المستوى، مثل مبنى “كرايسلر” في نيويورك ومتجر “سيلفريدجز” متعدد الأقسام في لندن.

واضطر مستثمرون آخرون أيضاً إلى خفض استثماراتهم في “سيغنا”. وأعلنت عائلة الملياردير بيجو، التي تمتلك أسهماً في كل من “سيغنا برايم” و”سيغنا ديفلوبمنت”، عن خسائر صافية قدرها 272 مليون يورو في حيازاتها.