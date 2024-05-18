فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاستثمارآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

المعمورة التابعة لـ “مبادلة للاستثمار” تتكبد خسائر بقيمة 315 مليون دولار

قدمت “مبادلة” في وقت سابق مطالبات بقيمة 713 مليون يورو من “سيغنا” ومؤسسها رينيه بنكو في غرفة التجارة الدولية.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت شركة “المعمورة دايفيرسيفايد غلوبال هولدنغ”، التي تصدر الديون نيابة عن “مبادلة للاستثمار“، صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، أنها تتوقع خسارة ائتمانية بنحو 315 مليون دولار مرتبطة بقروض صادرة لصالح شركة “سيغنا” العقارية النمساوية المفلسة حالياً، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

ويقدم هذا الإعلان نظرة جديدة حول حجم استثمارات “مبادلة” مع شركة العقارات النمساوية، التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في نهاية العام الماضي.

وقد أقرت شركة “المعمورة” بخسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 1.16 مليار درهم (315 مليون دولار) متأتية من استثمارات القروض في “سيغنا برايم” و”سيغنا ديفلوبمنت”، بحسب تقرير سنوي نُشر أمس الجمعة.

وقدمت “مبادلة” في وقت سابق مطالبات بقيمة 713 مليون يورو من “سيغنا” ومؤسسها رينيه بنكو في غرفة التجارة الدولية.

وتُعد “سيغنا” من أبرز ضحايا الاضطرابات الأخيرة في أسواق العقارات. كانت الشركة تمتلك حصصاً في عقارات رفيعة المستوى، مثل مبنى “كرايسلر” في نيويورك ومتجر “سيلفريدجز” متعدد الأقسام في لندن.

واضطر مستثمرون آخرون أيضاً إلى خفض استثماراتهم في “سيغنا”. وأعلنت عائلة الملياردير بيجو، التي تمتلك أسهماً في كل من “سيغنا برايم” و”سيغنا ديفلوبمنت”، عن خسائر صافية قدرها 272 مليون يورو في حيازاتها.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...