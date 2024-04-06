فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاستثمارآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةصناعة

دعوة عالمية لاستكشاف المعادن الاستراتيجية في السعودية

ضمن برنامج يستهدف استكشاف المعادن الاستراتيجية المصنفة ضمن الفئة (أ) في نظام الاستثمار التعديني، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والذهب والحديد، مع إعطاء الأولوية للمناطق غير المستكشفة مسبقًا

فريق التحرير by فريق التحرير

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، شركات التعدين والمستكشفين من جميع أنحاء العالم للمشاركة باستكشاف المعادن وتطوير قطاع التعدين في المملكة.

وذلك من خلال برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، الذي يهدف لتعزيز أعمال الاستكشاف وزيادة القيمة المضافة من قطاع التعدين، وتوسيع نطاق إمكانيات الاستكشاف في المملكة بالتركيز على المناطق غير المستكشفة، وتطوير المواهب والمهارات والقدرات المحلية في مجال استكشاف المعادن، وتعزيز المعرفة الجيولوجية من خلال تقديم بيانات مبتكرة بمعايير دولية تسهم في تطوير فرص الاستثمار.

وحددت الوزارة في بيان لها، فترة استقبال طلبات المشاركة في البرنامج ابتداءً من 1 أبريل وحتى 31 مايو 2024، على أن يتم الإعلان عن المتقدمين الفائزين بحلول نهاية يوليو 2024.

وأوضحت، أن هناك عدة معايير للمشاركة في البرنامج، تشمل التركيز على استكشاف المعادن الاستراتيجية المصنفة ضمن الفئة (أ) في نظام الاستثمار التعديني، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والذهب والحديد.

وتشدد الوزارة على أنه يجب منح الأولوية للمناطق غير المستكشفة مسبقًا، والحصول على رخصة كشف سارية لمدة خمس سنوات في الخمس سنوات الأولى من عمر الرخصة، بالإضافة إلى وجود سجل حافل في استكشاف المواقع الجديدة، وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من مقدمي الخدمات المحليين لتعزيز نمو الشركات المحلية وتعزيز سلسلة التوريد المحلية.

يجدر بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أطلقت منصة “تعدين” بهدف توفير تجربة سهلة للمستثمرين في قطاع التعدين، وتوفير التقارير اللازمة لمعرفة الفرص الاستثمارية، والمساهمة في زيادة الاستثمار في هذا القطاع.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...