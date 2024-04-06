دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، شركات التعدين والمستكشفين من جميع أنحاء العالم للمشاركة باستكشاف المعادن وتطوير قطاع التعدين في المملكة.



وذلك من خلال برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، الذي يهدف لتعزيز أعمال الاستكشاف وزيادة القيمة المضافة من قطاع التعدين، وتوسيع نطاق إمكانيات الاستكشاف في المملكة بالتركيز على المناطق غير المستكشفة، وتطوير المواهب والمهارات والقدرات المحلية في مجال استكشاف المعادن، وتعزيز المعرفة الجيولوجية من خلال تقديم بيانات مبتكرة بمعايير دولية تسهم في تطوير فرص الاستثمار.



وحددت الوزارة في بيان لها، فترة استقبال طلبات المشاركة في البرنامج ابتداءً من 1 أبريل وحتى 31 مايو 2024، على أن يتم الإعلان عن المتقدمين الفائزين بحلول نهاية يوليو 2024.



وأوضحت، أن هناك عدة معايير للمشاركة في البرنامج، تشمل التركيز على استكشاف المعادن الاستراتيجية المصنفة ضمن الفئة (أ) في نظام الاستثمار التعديني، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والذهب والحديد.

وتشدد الوزارة على أنه يجب منح الأولوية للمناطق غير المستكشفة مسبقًا، والحصول على رخصة كشف سارية لمدة خمس سنوات في الخمس سنوات الأولى من عمر الرخصة، بالإضافة إلى وجود سجل حافل في استكشاف المواقع الجديدة، وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من مقدمي الخدمات المحليين لتعزيز نمو الشركات المحلية وتعزيز سلسلة التوريد المحلية.



يجدر بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أطلقت منصة “تعدين” بهدف توفير تجربة سهلة للمستثمرين في قطاع التعدين، وتوفير التقارير اللازمة لمعرفة الفرص الاستثمارية، والمساهمة في زيادة الاستثمار في هذا القطاع.

أطلقت كلًا من وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية ووزارة الاستثمار @MISA برنامج تمكين الاستكشاف التعديني لتسريع استكشاف فرص الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة.



تفضل بزيارة الرابط التالي للتعرف على المزيد: https://t.co/VCdtPommWa pic.twitter.com/JKfIp1jyy7 — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) April 5, 2024