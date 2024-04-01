أول نتائج مالية لـ”المطاحن الحديثة” بعد الاكتتاب

كشفت شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، تراجع أرباحها خلال عام 2023 بنسبة 13.4% لتسجل201.81 مليون ريال، مقابل 233.01 مليون ريال في 2022.

يأتي ذلك بعد أيام من انطلاق التداول على أسهم الشركة في البورصة السعودية، حيث قامت شركة “المطاحن الحديثة” (MMC)، بقرع جرس السوق الرئيسي لتداول يوم الأربعاء.

أسباب انخفاض أرباح شركة “المطاحن الحديثة”

وأرجعت الشركة في إفصاح على “تداول”، انخفاض صافي الربح إلى انخفاض هامش الربحية من قطاع النخالة الحيوانية، إضافة إلى مصاريف الاكتتاب بمبلغ 7.2 مليون ريال.

وأشار البيان، إلى أنه من بين الأسباب الأخرى لتراجع الأرباح، ارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ 12.5 مليون ريال بسبب ارتفاع معدلات السايبور وارتفاع تكلفة الزكاة بمبلغ 2.3 مليون ريال.

ووفق الإفصاح، فقد تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 4% لتسجل 938.6 مليون ريال، بينما خفف من حدة انخفاض الإيرادات ارتفاع مبيعات الدقيق والأعلاف الحيوانية.

حصة السهم من الأرباح

وأوصى مجلس إدارة الشركة، بتوزيع 81.8 مليون ريال أرباح عن السنة المالية 2023، لتكون حصة السهم من التوزيع ريالاً واحداً، بنسبة 100 في المائة من قيمة الأسهم الاسمية، تستحق بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العمومية للشركة، الذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.

ووفق تسعير الطرح العام الأولى لسهم شركة MMC (48 ريالا سعوديا للسهم)، تقدر قيمة الشركة بمبلغ 3.9 مليار ريال سعودي.

وتكشف خطط شركة MMC خلال الفترة القادمة عن سعيها إلى الاستثمار في بنيتها التحتية للحصول على حصة أكبر من سوق الدقيق ومشتقاته. وأيضا هي مهتمة بزيادة صادرات الدقيق وتوسيع مبيعاتها من الأعلاف الحيوانية خارج منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.