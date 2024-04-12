فريق التحرير by فريق التحرير

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المصارف السعودية تزيد استثماراتها الخارجية إلى 157 مليار ريال

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في السعودية بنسبة 1% وبواقع 27 مليار ريال إلى 2,648 تريليون ريال في فبراير مقارنة مع 2,621 تريليون ريال في يناير.

فريق التحرير by فريق التحرير

زادت المصارف السعودية استثماراتها الخارجية بنسبة 4.1% بواقع 6.23 مليار ريال من 151,46 مليار ريال بنهاية 2023 إلى 157,69 مليار ريال بنهاية شباط / فبراير وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وعلى أساس شهري، زادت المصارف السعودية استثماراتها الخارجية بنسبة 2.6% بواقع 3.98 مليار ريال من 153,71 مليار ريال في كانون الثاني / يناير إلى 157,69 مليار ريال بنهاية شباط / فبراير.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 1% وبواقع 27 مليار ريال إلى 2,648 تريليون ريال في فبراير مقارنة مع 2,621 تريليون ريال في يناير.

وتوزعت آجال الائتمان المصرفي كالآتي:

  • طويل الأجل: 1.281 تريليون ريال.
  • متوسط الأجل : 401.9 مليون ريال.
  • قصير الأجل : 964.7 مليون ريال.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...