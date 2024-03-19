المراعي السعودية تستثمر 4.8 مليار دولار حتى 2028

تخطط شركة المراعي السعودية، أكبر شركة ألبان في الشرق الأوسط، لاستثمار أكثر من 18 مليار ريال سعودي (4.8 مليار دولار) حتى عام 2028 لتعزيز أعمالها الحالية والتوسع في قطاعات جديدة.

وقالت الشركة في إيداع للبورصة إلى سوق الأسهم السعودية (تداول) حيث يتم تداول أسهمها، إن الخطة تتضمن 7 مليارات ريال للتوسع في الدواجن و5 مليارات ريال لتعزيز فئات الأغذية مثل الألبان والعصائر والمخبوزات.

وتتطلع أيضًا إلى قطاعات التشغيل “الواعدة” المتنامية مثل المنتجات الغذائية المجمدة واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والآيس كريم.

وقالت المراعي إنه سيتم تخصيص مليار ريال لدخول قطاعات غذائية جديدة، وأربعة مليارات ريال لتطوير سلسلة التوريد وقدرات المبيعات لدعم خطط التوسع المحلية والإقليمية.

كما خصصت الشركة مليار ريال لدعم وتسريع تطوير التقنية.

وقال الأمير‎ ‎نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة المراعي، إن الخطة، التي سيتم تمويلها من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة على مدى 5 سنوات تبدأ من هذا العام، ستعمل على تعزيز مكانة المراعي في السوق مع دعم توسعها في أسواق وقطاعات جديدة.

وأضاف أن استراتيجية المراعي الاستثمارية مبنية على ركائز متعددة تهدف إلى تحقيق نمو مطرد في الأعمال والمنتجات مع الحفاظ على معايير الجودة ودعم الأمن الغذائي في أسواقها.

في حين أن المملكة هي أكبر سوق لشركة المراعي، إلا أن منتجاتها تباع أيضا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

أعلنت الشركة عن زيادة بأكثر من 4% في صافي أرباح الربع الرابع، مدعومة بارتفاع الإيرادات بقيادة أعمال الدواجن ومنتجات الألبان.

وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بعد الزكاة والضريبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول إلى 370.72 مليون ريال. وارتفعت إيرادات المراعي في الربع الرابع بنحو 2% إلى 4.92 مليار ريال سنويا.

وسجلت الشركة أداء إيجابيا في أسواقها الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، أدت التحديات مثل انخفاض مبيعات السلع الأساسية في أمريكا الشمالية وانخفاض مساهمة مصر بسبب انخفاض قيمة العملة إلى تباطؤ معدل نمو الإيرادات الإجمالي.

ومن المتوقع أن ينمو سوق الألبان في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي قدره 5.4% حتى عام 2028، ليصل إلى قيمة 13.59 مليار دولار، مقارنة بـ9.93 مليار دولار في عام 2022، وفقا لشركة الأبحاث والأسواق.

وقالت المراعي إن استثمارها سيدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 ويساعد في تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي.