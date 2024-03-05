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الكابلات السعودية تقرر التخارج من جميع استثماراتها في تركيا

ذكرت شركة الكابلات السعودية أن استثماراتها في تركيا لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال الأعوام الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة الكابلات السعودية، في  افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، أن مجلس ادارة الشركة قرر التخارج من جميع استثمارات الشركة في تركيا وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى بما يسمح به القانون التركي.

وأشارت إلى أن هذا التخارج يأتي في إطار مراجعة خطط الشركة واستراتيجية اعمالها وبغرض تقليص استثماراتها غير المجدية، وبعد المباحثات وإعداد الدراسات اللازمة.

وذكرت أن هذه الاستثمارات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال الأعوام الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى، وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين في تأييد قرار التخارج.

وأشارت إلى أن موافقة مجلس الإدارة على هذا القرار مشروطة بالحصول على الموافقات اللازمة.

وقد أخذت الشركة المخصصات اللازمة بكامل قيمة الاستثمار والأرصدة المتعلقة به في قوائمها المالية الموحدة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول / ديسمبر 2022.

وسيتم اظهار الأثر المالي بعد الانتهاء من إجراءات التخارج في القوائم المالية الموحدة للشركة خلال الفترات القادمة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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